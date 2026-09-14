«علی محمدی» سکاندار تبلیغات اسلامی آذربایجان ‌غربی شد

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان مسئولیت حجت‌ الاسلام منصور امامی طی مراسمی با حضور مسئولان فرهنگی و دینی ملی و استانی ظهر دوشنبه حجت‌الاسلام علی محمدی به‌عنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان معرفی شد.

حجت‌الاسلام منصور امامی در دوره مدیریت خود در اداره‌کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی، با پیگیری برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی و بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه‌های مردمی و دینی، در پیشبرد مأموریت‌ های این نهاد در سطح استانی و ملی نقش داشت.

دفاع از ارزش های اسلامی با ایمان و شجاعت و ایستادگی، تقویت فعالیت های تبلیغی و مردمی با رویکرد نوین و اثرگذار، ترویج معارف اسلامی، قرآنی و اهل بیت با زبان رسانه و هنر، همراهی در مسیر انقلاب و نظام با روحیه جهادی بخشی از خدمات ۶۳ ماهه حجت الاسلامی امامی در تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی است.

با معارفه حجت‌الاسلام علی محمدی، فصل تازه‌ای در مدیریت تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی آغاز شده است؛ مدیری که به‌عنوان نیرویی تازه‌نفس و خوش‌فکر وارد این مسئولیت شده و انتظار می‌رود با رویکردی نو، ایده‌های تازه و توجه بیشتر به ظرفیت‌های موجود در استان، مسیر فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی را دنبال کند.

حجت‌الاسلام علی محمدی که اهل شهرستان خوی و از کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی کشور است و سابقه فعالیت در معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات را در کارنامه خود دارد.

سطح ۲ فقه و اصول (استعداد برتر علمی حوزه های علمیه کشور در سطح ۲)، سطح ۳ مدیریت اسلامی و اتمام ۴ سال درس خارج فقه و اصول از سوابق علمی وی به شمار می رود.

عضویت در دوره علمی فرهنگی ولایت به مدت ۱۰ سال، عضو شورای ارزیابی دبیرخانه دائمی مبلغین اربعین کشور و مسئول کمیسیون تخصصی اربعین تشکل فراگیر تبلیغ گروهی طلاب کشور، معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی قم بخشی از سوابق اجرایی حجت الاسلام محمدی است.

حجت‌الاسلام علی محمدی، در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی که در سالن اداره برق ارومیه برگزار شد، با اشاره به رویکرد مدیریتی خود، اظهار کرد: نگاه ما به تبلیغات اسلامی و رویکرد ما تحولی است و درب اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی به روی مردم باز است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با تأکید بر نقش مردم در تحقق رویکرد تحولی، تصریح کرد: در نگاه تحولی، مردم نقش اساسی دارند و با قدرت و همراهی مردم می‌توان کارهای بزرگی انجام داد.