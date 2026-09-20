شیوه های تبلیغ و گسترش فعالیت های قرآنی در آذربایجان غربی تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی صبح یکشنبه در دیدار با مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به جایگاه مهم تبلیغ در هدایت فرهنگی جامعه، اظهار کرد: تبلیغ دینی زمانی میتواند در جامعه اثرگذار باشد که با شرایط روز، نیازهای فکری مردم و مسائل جدید فرهنگی و اجتماعی هماهنگ باشد.
وی با تاکید بر ضرورت بهروز شدن مباحث تبلیغی روحانیون افزود: مبلغان باید علاوه بر تسلط بر معارف دینی، با مسائل روز جامعه و پرسشهای جدید نسل جوان آشنا باشند و بتوانند پاسخهای دقیق و اقناعی به این مسائل ارائه کنند.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی، ارتقای سطح علمی روحانیون را یکی از ضرورتهای حوزه تبلیغ عنوان کرد و گفت: تقویت بنیه علمی و افزایش توانمندیهای تبلیغی روحانیون باید مورد توجه جدی قرار گیرد تا حضور آنان در عرصههای فرهنگی و اجتماعی، متناسب با نیازهای جامعه و اثرگذارتر باشد.
حجت الاسلام و المسلمین قریشی همچنین بر ضرورت توجه جدیتر به ترویج معارف دینی و قرآنی در آذربایجانغربی تأکید کرد و افزود: ظرفیتهای قرآنی و دینی استان گسترده است و باید از این ظرفیت برای ارتباط بیشتر با مردم و بهویژه نسل جوان استفاده شود.
وی با اشاره به نقش مساجد، روحانیون، هیئتهای مذهبی و فعالان قرآنی در این عرصه ادامه داد: برنامههای فرهنگی و قرآنی باید به متن زندگی مردم نزدیکتر شود و زمینه حضور و مشارکت بیشتر اقشار مختلف جامعه در فعالیتهای دینی فراهم شود.
در ادامه این دیدار، مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی آذربایجانغربی نیز گزارشی از برنامهها و رویکردهای این مجموعه ارائه کرد و بر تقویت جریان تبلیغ، حمایت از مبلغان و توسعه فعالیتهای دینی و قرآنی و حلقه های میانی در سطح استان تاکید کرد.
حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی همچنین بر استفاده از ظرفیتهای موجود در حوزههای فرهنگی، تبلیغی و قرآنی برای پاسخگویی به نیازهای روز جامعه و تقویت ارتباط میان مجموعههای فرهنگی و دینی تاکید کرد.
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