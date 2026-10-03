صلواتی: ۱۳۲ شهید کارگر کردستان سند ایستادگی جامعه کارگری است

به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی صبح شنبه در جریان دیدار معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نماینده ولی‌فقیه در کردستان اظهار کرد: جامعه کارگری و صنفی استان در عرصه‌های مختلف همواره در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی حضور داشته و تقدیم ۱۳۲ شهید کارگر، بخشی از این نقش‌آفرینی است.

وی افزود: با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای کارگر و تقویت فرهنگ ایثار و شهادت، برنامه‌های تخصصی با مشارکت شهرستان‌های مختلف استان طراحی و اجرا شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ادامه داد: قروه و دهگلان از جمله شهرستان‌های میزبان این برنامه‌ها بوده‌اند و شهرستان‌های بیجار، سقز، بانه و دیواندره نیز در اجرای این رویدادها مشارکت داشته‌اند.

صلواتی با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در برگزاری این برنامه‌ها گفت: سپاه بیت‌المقدس کردستان و فرمانداران شهرستان‌های هدف در اجرای رویدادهای یادشده همکاری مؤثری داشته‌اند و این برنامه‌ها با استقبال جامعه کارگری و مردم همراه شده است.

وی هدف اصلی این برنامه‌ها را آماده‌سازی محتوایی و اجرایی برای کنگره شهدای جامعه کار و تولید استان عنوان کرد و گفت: این کنگره در صورت فراهم شدن مقدمات، اسفندماه سال جاری یا فروردین‌ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان بیان کرد: نتایج و دستاوردهای اجلاس‌های شهرستانی می‌تواند به عنوان پشتوانه محتوایی کنگره نهایی مورد استفاده قرار گیرد و به معرفی نقش جامعه کارگری و صنفی استان در دوران دفاع از ارزش‌های انقلاب کمک کند.

صلواتی در پایان خواستار همراهی دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های اقتصادی و خیرین برای برگزاری کنگره شد و گفت: حمایت‌های مادی و معنوی بخش‌های مختلف می‌تواند به برگزاری هرچه بهتر این رویداد و پاسداشت یاد شهدای جامعه کار و تولید کردستان کمک کند.