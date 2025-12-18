به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی ظهر پنجشنبه در همایش آشنایی با قوانین و مقررات بیمهای ویژه تشکلهای صنفی کارفرمایی و کارگری، بر ضرورت همبستگی، مشارکت فعال و پیگیری جمعی مطالبات جامعه کارگری تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش کلیدی شوراهای اسلامی کار و اتحادیههای کارفرمایی گفت: صرف رأیآوری و انتخاب افراد کافی نیست؛ شجاعت، آگاهی، پیگیری مستمر، اعتمادسازی و کار تیمی از ارکان اصلی موفقیت این شوراها و تشکلها است.
وی با اشاره به انتخابات شوراهای اسلامی کار، بر لزوم تشکیل تیمهای قوی، برگزاری جلسات منظم در سطح شهرستانها، تبادل افکار، گزارشگیری شفاف و پیگیری منسجم مطالبات از مسئولان تأکید کرد و افزود: این دوره باید متفاوت از گذشته باشد و اعضای منتخب با همکاری و همافزایی، مطالبات جامعه کارگری را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان همچنین با تأکید بر پرهیز از فردگرایی گفت: مطالبهگری ماهیتی جمعی دارد و تنها در سایه اتحاد، همدلی و مشارکت همهجانبه محقق میشود.
صلواتی افزود: تشکلها باید با رویکردی تشکیلاتی، سیاستمحور و مبتنی بر کار گروهی فعالیت کنند و برای هر حوزه نمایندگان مشخص و پاسخگو داشته باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در کنار تشکلهای کارگری و کارفرمایی خواهد بود و از هرگونه تلاش جمعی و قانونمند در مسیر بهبود شرایط کاری حمایت میکند.
