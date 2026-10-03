صلواتی: جامعه کارگری و اصناف در تأمین امنیت و اقتدار کشور سهم دارند

به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی ظهر شنبه در دومین اجلاسیه شهدای کارگری و اصناف کردستان که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، با اشاره به گستردگی جامعه مخاطب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: حوزه‌های کار، تعاون و رفاه اجتماعی بخش بزرگی از جامعه را تحت پوشش دارند و مجموعه مسئولیت‌های این وزارتخانه نیز متناسب با همین گستردگی، متنوع و سنگین است.

وی با گرامیداشت یاد شهدای کارگر و اصناف افزود: جامعه کارگری و اصناف کردستان در کنار سایر اقشار، در مقاطع مختلف برای حفظ کشور و تأمین امنیت مردم نقش‌آفرینی کرده‌اند و بخشی از این فداکاری‌ها در قالب تقدیم شهید به ثبت رسیده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ادامه داد: امنیتی که امروز در کشور وجود دارد، حاصل تلاش و جانفشانی نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین شهدایی است که طی سال‌های گذشته برای دفاع از مردم و سرزمین خود از جان گذشتند.

اجلاسیه شهدای کارگری در مسیر کنگره ۵۵۳۶ شهید کردستان

صلواتی با اشاره به روند برگزاری برنامه‌های مرتبط با شهدای کارگری و اصناف در استان گفت: پیش از برگزاری اجلاسیه استانی، دو یادواره با حضور مردم و خانواده‌های معظم شهدا در سطح استان برگزار شد و برنامه امروز نیز در ادامه همان مسیر برگزار می‌شود.

وی افزود: دومین اجلاسیه شهدای کارگری و اصناف کردستان در چارچوب برنامه‌های مرتبط با کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان برگزار شده و تلاش شده است نقش و جایگاه این قشر در دوران دفاع از کشور مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با قدردانی از مجموعه‌هایی که در برگزاری این برنامه مشارکت داشتند، عنوان کرد: استانداری کردستان، سپاه بیت‌المقدس، بسیج، اعضای شورای راهبردی، مجموعه اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان و شهرستان‌ها و دیگر دستگاه‌ها در اجرای این اجلاسیه همکاری کردند.

صلواتی با اشاره به روند هماهنگی برای برگزاری این رویداد اظهار کرد: در جریان برنامه‌ریزی برای اجلاسیه، نشست‌های مختلفی با شرکای اجتماعی، اصناف و مجموعه‌های مرتبط در شهرستان‌های استان برگزار شد و مدیران شهرستانی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مسیر مشارکت داشتند.

وی اتاق‌های اصناف، تعاونی‌ها و دیگر شرکای اجتماعی را از مجموعه‌های همراه در اجرای برنامه‌های این اجلاسیه برشمرد و گفت: برگزاری چنین برنامه‌ای حاصل همکاری مجموعه‌های مختلف است و از همه دستگاه‌ها و افرادی که در این مسیر تلاش کردند، قدردانی می‌کنم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی سنندج خاطرنشان کرد: سنندج همواره با فداکاری‌های بزرگ مردم خود شناخته شده و برگزاری اجلاسیه شهدای کارگری و اصناف فرصتی برای پاسداشت یاد و خاطره شهیدانی است که در مسیر دفاع از کشور و ارزش‌های جامعه جان خود را تقدیم کردند.

صلواتی همچنین از همراهی استاندار کردستان در برگزاری این اجلاسیه قدردانی کرد و گفت: حمایت مسئولان استان و اعتماد به مجموعه اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمینه را برای پیگیری برنامه‌های مرتبط با این اجلاسیه فراهم کرد و در نهایت این رویداد با مشارکت دستگاه‌ها و شرکای اجتماعی به مرحله اجرا رسید.