محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش عملیات امدادی جمعیت هلال احمر استان اصفهان در ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: در این بازه زمانی هشت مورد حادثه در سطح استان به ثبت رسید که پنج مورد آن حوادث جاده‌ای، دو مورد مربوط به ارائه خدمات حضوری و یک مورد نیز خدمات مناسبتی بوده است.

وی افزود: در مجموع این حوادث ۲۳ نفر حادثه‌دیده بودند که ۲۲ نفر از آنها مصدوم شدند و امدادگران هلال‌احمر خدمات لازم را به حادثه‌دیدگان ارائه کردند.

۵ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان ادامه داد: در جریان عملیات‌های امدادی انجام‌شده، پنج نفر از مصدومان برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و پنج نفر نیز پس از دریافت خدمات مورد نیاز، به صورت سرپایی درمان شدند.

مومنی با اشاره به حضور نیروهای عملیاتی هلال‌احمر در نقاط مختلف استان گفت: پایگاه‌های شهید رئیسی اصفهان، طلازرین تیران و کرون، تیدجان خوانسار، ازونبلاغ فریدونشهر، قرقچی میمه، شهرک صنعتی علویجه نجف‌آباد و کرکس نطنز در این عملیات‌ها مشارکت داشتند.

وی اضافه کرد: مرکز پاسخگویی اضطراری کاشان نیز در ارائه خدمات امدادی این بازه زمانی فعال بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با تأکید بر آمادگی نیروهای امدادی برای پاسخگویی به حوادث گفت: پوشش امدادی محورهای جاده‌ای و مناطق مختلف استان به صورت مستمر انجام می‌شود و تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر در پایگاه‌های استان برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان در آماده‌باش قرار دارند.