فریز تخمک برای همه زنان مناسب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد یغمایی اظهار داشت: زنانی که قصد به‌تعویق انداختن فرزندآوری دارند یا به دلیل برخی بیماری‌ها و درمان‌های پزشکی ممکن است با کاهش عملکرد تخمدان مواجه شوند، می‌توانند درباره گزینه‌های حفظ باروری با متخصص مشورت کنند.

وی با اشاره به ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره سلامت باروری اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره حفظ باروری باید بر اساس شرایط فردی، وضعیت پزشکی، سن و اهداف باروری هر فرد انجام شود و نمی‌توان یک توصیه واحد را برای همه زنان در نظر گرفت.

یغمایی افزود: فریز تخمک برای همه زنان ضروری نیست و نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه افراد در نظر گرفت؛ اما برای برخی زنان، گفتگو درباره حفظ باروری می‌تواند موضوع مهمی باشد.

وی ادامه داد: برای مثال، زنانی که به دلایل شخصی یا شرایط زندگی قصد دارند فرزندآوری را به آینده موکول کنند، می‌توانند درباره وضعیت باروری و گزینه‌های موجود با متخصص مشورت کنند. همچنین افرادی که به دلیل برخی بیماری‌ها یا درمان‌های پزشکی ممکن است در معرض کاهش عملکرد تخمدان قرار گیرند، ممکن است با توصیه پزشکی، کاندید بررسی گزینه‌های حفظ باروری باشند.

بر اساس راهنمای انجمن پزشکی تولیدمثل آمریکا (ASRM)، انجماد تخمک یکی از روش‌های تثبیت‌شده حفظ باروری در شرایط پزشکی است و در برنامه‌ریزی برای حفظ توان باروری نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌های مورد بررسی قرار گیرد. این انجمن تأکید می‌کند که سن هنگام انجماد تخمک و تعداد تخمک‌های منجمدشده از عوامل مرتبط با موفقیت آینده هستند.

مدیر مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا با اشاره به ضرورت پرهیز از تصمیم‌گیری بر اساس اطلاعات پراکنده فضای مجازی گفت: نکته مهم این است که ابتدا باید سؤال درست را مطرح کرد، آیا حفظ باروری برای من موضوعی است که باید درباره آن اطلاعات داشته باشم. پاسخ این سئوال را نمی‌توان صرفاً از روی تبلیغات یا مطالب شبکه‌های اجتماعی گرفت.

وی تصریح کرد: هدف از آگاهی‌بخشی درباره حفظ باروری، توصیه یک روش مشخص به همه افراد نیست؛ بلکه باید به هر فرد کمک کرد با شناخت شرایط خود و دریافت مشاوره تخصصی، درباره گزینه‌های موجود تصمیم بگیرد.