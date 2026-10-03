دریکوند: هوای بجنورد در وضعیت خطرناک قرار گرفت

مجید دریکوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای خراسان شمالی، شاخص آلودگی هوای بجنورد هم‌اکنون روی عدد ۴۸۹ قرار دارد و کیفیت هوا در وضعیت قهوه‌ای و خطرناک برای همه گروه‌ها قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: کیفیت هوای خطرناک به رنگ قهوه‌ای شناخته و تفکیک می‌شود. در هوای خطرناک که شاخص آن به بالاتر از عدد ۳۰۰ می‌رسد؛ شرایط به نحوی است که کلیه افراد جامعه باید از قرار گرفتن در هوای آزاد خودداری کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی خاطرنشان کرد: شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.