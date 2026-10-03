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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

نخستین اردوی راهیان نور پایتخت آغاز شد

نخستین اردوی راهیان نور پایتخت آغاز شد

نخستین دوره «راهیان نور شهر تهران» همزمان با هفته دفاع مقدس با هدف روایت حوادث جنگ‌های اخیر و آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و مقاومت آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی حسن‌زاده، مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، با اشاره به آغاز نخستین دوره راهیان نور شهر تهران اظهار کرد: این برنامه برای نخستین‌بار در سطح شهر تهران و با محوریت سازمان بسیج شهرداری تهران در هفته دفاع مقدس راه‌اندازی شده و تلاش دارد روایت مقاومت، ایثار و فداکاری را از دل جغرافیای پایتخت برای نسل امروز بازگو کند.

️وی افزود: در این طرح، مجموعه‌ای از نقاط شاخص شهر تهران که با حوادث و رخدادهای دفاعی و مقاومت مردم در جنگ‌های اخیر پیوند دارند، در قالب یک خط سیر روایت‌محور طراحی شده و کاروان‌های اعزامی با حضور در این نقاط، ضمن بازدید از یادمان‌ها، در برنامه‌های روایتگری و تبیینی شرکت می‌کنند تا مخاطبان با ابعاد انسانی، اجتماعی و فرهنگی این حوادث و همچنین جلوه‌های ایستادگی و فداکاری مردم و شهدای گرانقدر آشنا شوند.

️حسن‌زاده با بیان اینکه کاروان‌های راهیان نور از مناطق مختلف شهرداری تهران و حوزه‌های تابع سازمان بسیج در قالب هیئت‌ها و گروه‌های مختلف در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: برنامه‌های این اردوها صرفاً به بازدید از اماکن محدود نمی‌شود، بلکه روایتگری، تبیین حوادث، آشنایی با سیره شهدا و بازخوانی نقش مردم در دفاع و مقاومت بخش مهمی از این حرکت فرهنگی را تشکیل می‌دهد تا مخاطبان، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، با روایت‌های عینی و میدانی این حوادث مواجه شوند.

️مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران ادامه داد: یکی از بخش‌های پایانی این مسیر، حضور کاروان‌ها در بهشت زهرا(س) و زیارت مزار شهدای جنگ‌های اخیر است که در آن شرکت‌کنندگان با ادای احترام به مقام شهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های آنان، مسیر روایت را از محل‌های وقوع حوادث تا آرامگاه شهیدان دنبال می‌کنند؛ مسیری که تلاش دارد پیوند میان تاریخ، خاطره، ایثار و مسئولیت اجتماعی نسل امروز را برای مخاطبان ملموس‌تر کند.

️وی با تأکید بر اینکه راهیان نور شهر تهران یک برنامه مقطعی و محدود به هفته دفاع مقدس نیست، خاطرنشان کرد: این حرکت تا پایان سال ادامه خواهد داشت و کاروان‌های مختلف از مناطق و حوزه‌های تابعه سازمان بسیج شهرداری تهران در قالب برنامه‌های زمان‌بندی‌شده در آن حضور خواهند یافت تا زمینه برای بهره‌مندی اقشار مختلف کارکنان شهرداری، خانواده‌ها، نوجوانان و جوانان از این برنامه فراهم شود.

️حسن‌زاده در پایان، راهیان نور شهر تهران را تلاشی برای تبدیل ظرفیت‌های تاریخی و اجتماعی پایتخت به یک بستر زنده برای روایتگری دانست و گفت: هدف ما این است که یاد و خاطره شهدا و حوادثی که امنیت و آرامش امروز جامعه را رقم زده‌اند، در قالب روایت‌هایی دقیق، عینی و اثرگذار به نسل‌های جدید منتقل شود و شهر تهران خود به یکی از میدان‌های اصلی روایت مقاومت و ایثار تبدیل شود.

کد مطلب 6966003

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