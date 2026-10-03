نخستین اردوی راهیان نور پایتخت آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی حسن‌زاده، مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، با اشاره به آغاز نخستین دوره راهیان نور شهر تهران اظهار کرد: این برنامه برای نخستین‌بار در سطح شهر تهران و با محوریت سازمان بسیج شهرداری تهران در هفته دفاع مقدس راه‌اندازی شده و تلاش دارد روایت مقاومت، ایثار و فداکاری را از دل جغرافیای پایتخت برای نسل امروز بازگو کند.

️وی افزود: در این طرح، مجموعه‌ای از نقاط شاخص شهر تهران که با حوادث و رخدادهای دفاعی و مقاومت مردم در جنگ‌های اخیر پیوند دارند، در قالب یک خط سیر روایت‌محور طراحی شده و کاروان‌های اعزامی با حضور در این نقاط، ضمن بازدید از یادمان‌ها، در برنامه‌های روایتگری و تبیینی شرکت می‌کنند تا مخاطبان با ابعاد انسانی، اجتماعی و فرهنگی این حوادث و همچنین جلوه‌های ایستادگی و فداکاری مردم و شهدای گرانقدر آشنا شوند.

️حسن‌زاده با بیان اینکه کاروان‌های راهیان نور از مناطق مختلف شهرداری تهران و حوزه‌های تابع سازمان بسیج در قالب هیئت‌ها و گروه‌های مختلف در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: برنامه‌های این اردوها صرفاً به بازدید از اماکن محدود نمی‌شود، بلکه روایتگری، تبیین حوادث، آشنایی با سیره شهدا و بازخوانی نقش مردم در دفاع و مقاومت بخش مهمی از این حرکت فرهنگی را تشکیل می‌دهد تا مخاطبان، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، با روایت‌های عینی و میدانی این حوادث مواجه شوند.

️مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران ادامه داد: یکی از بخش‌های پایانی این مسیر، حضور کاروان‌ها در بهشت زهرا(س) و زیارت مزار شهدای جنگ‌های اخیر است که در آن شرکت‌کنندگان با ادای احترام به مقام شهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های آنان، مسیر روایت را از محل‌های وقوع حوادث تا آرامگاه شهیدان دنبال می‌کنند؛ مسیری که تلاش دارد پیوند میان تاریخ، خاطره، ایثار و مسئولیت اجتماعی نسل امروز را برای مخاطبان ملموس‌تر کند.

️وی با تأکید بر اینکه راهیان نور شهر تهران یک برنامه مقطعی و محدود به هفته دفاع مقدس نیست، خاطرنشان کرد: این حرکت تا پایان سال ادامه خواهد داشت و کاروان‌های مختلف از مناطق و حوزه‌های تابعه سازمان بسیج شهرداری تهران در قالب برنامه‌های زمان‌بندی‌شده در آن حضور خواهند یافت تا زمینه برای بهره‌مندی اقشار مختلف کارکنان شهرداری، خانواده‌ها، نوجوانان و جوانان از این برنامه فراهم شود.

️حسن‌زاده در پایان، راهیان نور شهر تهران را تلاشی برای تبدیل ظرفیت‌های تاریخی و اجتماعی پایتخت به یک بستر زنده برای روایتگری دانست و گفت: هدف ما این است که یاد و خاطره شهدا و حوادثی که امنیت و آرامش امروز جامعه را رقم زده‌اند، در قالب روایت‌هایی دقیق، عینی و اثرگذار به نسل‌های جدید منتقل شود و شهر تهران خود به یکی از میدان‌های اصلی روایت مقاومت و ایثار تبدیل شود.