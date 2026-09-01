به گزارش خبرنگارمهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار سعید محمدی، دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور، صبح امروز در نشست خبری با حضور جمعی از خبرنگاران و نمایندگان رسانهها در یادمان شهدای مرصاد استان کرمانشاه، با تشریح عملکرد، اقدامات و برنامههای ستاد راهیان نور، بر نقش این حرکت فرهنگی در تربیت نسلهای آینده، انتقال فرهنگ ایثار و شهادت، توسعه زیرساختها، ارتقای روایت دفاع مقدس، مردمیسازی راهیان نور و تأمین امنیت و سلامت زائران تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت مناطق عملیاتی غرب و شمالغرب کشور اظهار کرد: این مناطق صرفاً یک جغرافیای مرزی نیستند، بلکه قلههای شرف، غیرت، وحدت اقوام و مظلومیت توأم با اقتدار ملت ایران به شمار میروند.
دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور افزود: اهمیت ژئوپلیتیک و پیشینه حماسی این مناطق ایجاب میکند که در سال ۱۴۰۵، راهیان نور غرب و شمالغرب با یک جهش راهبردی و رویکردی عقلانی، تبیینی و صادقانه دنبال شود.
محمدی با بیان اینکه تمامی برنامهریزیها، مهندسی فرهنگی و هویت بصری راهیان نور امسال حول شعار «لبیک یا خامنهای» سازماندهی شده است، درباره تقویم اعزامها گفت: اعزامهای ملی راهیان نور غرب و شمالغرب از اول شهریورماه آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: فاز نخست اعزامها به صورت دروناستانی از یکم تا ۳۱ مردادماه اجرا شد و فاز دوم که شامل اعزامهای ملی و سراسری دانشآموزان، دانشجویان و خانوادههاست، از یکم تا ۳۱ شهریورماه در حال برگزاری است.
آمادهسازی ۱۱ یادمان در غرب و شمالغرب
دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور با اشاره به آمادهسازی ۱۱ یادمان منتخب در استانهای غرب و شمالغرب گفت: گستره جغرافیایی این حرکت از یادمان شهید بروجردی در آذربایجان غربی تا یادمان شهدای عملیات کربلای یک در استان ایلام امتداد دارد.
وی افزود: برای ارتقای کیفیت سفر و تسهیل زیارت زائران، زیرساختها، فضاسازیها و خدمات رفاهی در ۱۱ یادمان شاخص بهسازی و آمادهسازی شده است.
محمدی یادمانهای استان کرمانشاه را شامل پاوه، مرصاد، بازیدراز و پادگان ابوذر، یادمانهای استان کردستان را شامل باشگاه افسران، سیرانبند، بولحسن و والفجر ۴ و یادمانهای استان آذربایجان غربی را شامل شهید بروجردی، تمرچین و بلفت ـ دوپازا عنوان کرد.
تلاش برای روایت متفاوت دفاع مقدس برای نسل جدید
محمدی با تأکید بر ضرورت تقویت محتوای راهیان نور گفت: برنامهریزی برای حضور زائران در راهیان نور اقدامی ارزشمند است، اما با تقویت محتوا و روایت درست میتوان نسل جدید را بیش از پیش با مفاهیم دفاع از انقلاب و کشور آشنا کرد.
وی ادامه داد: باید برنامههایی برای تبیین جنگهای اخیر و دفاع به شیوههای جدید نیز در نظر گرفته شود؛ چراکه این تجربهها از نظر اهمیت برای نسل امروز کمتر از دفاع مقدس هشتساله نیستند و میتوانند بخشی از فرهنگ دفاع و مقاومت کشور را شکل دهند.
دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور، یکی از مهمترین تفاوتهای برنامه امسال را تحول در شیوه روایتگری دانست و گفت: از روایتگری نقطهای به یک پیوستار ۳۶۰ درجه رسیدهایم و تلاش کردهایم عقلانیت حاکم بر دفاع مقدس را برای نسل جوان تبیین کنیم.
وی افزود: دیگر روایتگری صرفاً به زمان حضور زائر در یادمان محدود نمیشود، بلکه چرخه کامل سفر، از زمان سوار شدن زائران در اتوبوسها تا اقامتگاه و حضور در یادمان، به عنوان یک زنجیره بههمپیوسته برای انتقال معنا مورد توجه قرار گرفته است.
محمدی همچنین از استفاده از معماری محیطی، هنر مفهومی و فناوریهای نوین برای ایجاد فضای روایی در یادمانها خبر داد و گفت: تلاش شده است اتمسفر یادمان به گونهای باشد که خود محیط نیز بتواند با زائر ارتباط برقرار کند.
وی با اشاره به آموزش راویان اظهار کرد: راویان آموزش دیدهاند تا از توصیف صرفاً نظامی وقایع فراتر بروند، به پرسشها و شبهات دانشآموزان و دانشجویان پاسخ دهند و تصمیمات راهبردی و عقلانیت حاکم بر دفاع مقدس را به عنوان الگویی کاربردی برای زندگی امروز تبیین کنند.
اسکان زائران و سازماندهی خادمان شهدا
دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور درباره تمهیدات انجامشده برای اسکان زائران نیز گفت: با همافزایی ظرفیتهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، فراجا، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش، زیرساختهای لازم برای اسکان و پشتیبانی زائران در استانهای میزبان فراهم شده است.
محمدی افزود: استقرار خادمان شهدا از هفتم شهریورماه و در سه بازه زمانی آغاز میشود. در ۶ یادمان از ظرفیت خادمان ملی و در سایر یادمانها از خادمان بومی استفاده خواهد شد.
وی همچنین از اجرای کارویژه تربیتی خادمان دانشآموزی در یادمان بازیدراز خبر داد و گفت: این برنامه با هدف استفاده از ظرفیت نوجوانان در عرصه روایتگری و فعالیتهای فرهنگی اجرا میشود.
تأکید بر وحدت اقوام و حضور اهالی فرهنگ و هنر
محمدی با اشاره به برنامههای فرهنگی راهیان نور غرب و شمالغرب گفت: تجلیل از ایثارگریهای پیشمرگان کرد مسلمان و تقویت پیوند میان اقوام و مذاهب، از محورهای اصلی برنامههای فرهنگی امسال است.
وی افزود: در این دوره میزبان کاروانهای ویژه هنرمندان، نویسندگان و اصحاب قلم نیز خواهیم بود و فراخوان جشنواره ملی «رهآورد سرزمین نور» با محوریت آثار مرتبط با مناطق غرب و شمالغرب منتشر خواهد شد.
راهیان نور باید توسط مردم و برای مردم باشد
دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور، مردمیسازی را یکی از سیاستهای محوری این ستاد عنوان کرد و گفت: راهیان نور باید توسط مردم و برای مردم اداره شود و ما دست تشکلهای خودجوش مردمی را به گرمی میفشاریم.
وی ادامه داد: سیاست قطعی ستاد راهیان نور، میدان دادن واقعی به جریانهای خودجوش، تشکلهای جوان و مؤسسات مردمنهاد است. این حرکت ذاتاً مردمی است و درهای یادمانهای غرب و شمالغرب به روی ایدهها، طرحهای نوآورانه و برنامههای فرهنگی تشکلهای مردمی باز خواهد بود.
امنیت پایدار در مسیرهای راهیان نور
محمدی در ادامه با تشریح تمهیدات امنیتی و انتظامی راهیان نور غرب و شمالغرب گفت: با هماهنگی قرارگاههای حمزه سیدالشهدا(ع) و نجف اشرف و همراهی پلیس راه، امنیت پایدار در منطقه برقرار است و محدودیت امنیتی برای تردد کاروانها وجود ندارد.
وی افزود: تنها محدودیت، تردد نکردن کاروانها از مسیرهای فرعی و غیراعلامی است.
دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور درباره ساعات مجاز تردد نیز گفت: در استانهای آذربایجان غربی و کردستان، تردد کاروانها از ساعت ۷ صبح تا ۱۷ و در استان کرمانشاه از ساعت ۷ صبح تا ۱۹:۳۰ مجاز است و کاروانها موظف هستند پیش از غروب آفتاب در اقامتگاههای خود مستقر شوند.
استقرار تیمهای درمانی و پوشش بیمهای زائران
محمدی با اشاره به تمهیدات حوزه سلامت اظهار کرد: تیمهای درمانی به همراه آمبولانس در یادمانها مستقر شدهاند و کاروانها را در مسیر همراهی میکنند. همچنین بیمارستانهای معین در حالت آمادهباش قرار دارند.
وی افزود: تمامی زائران و خادمانی که در سامانه مربوطه ثبتنام کردهاند، تحت پوشش بیمه قرار دارند.
دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور در پایان از رسانهها خواست با انعکاس برنامههای راهیان نور، روایتگر فرهنگ ایثار، مقاومت و حماسههای مناطق عملیاتی غرب و شمالغرب کشور باشند.
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