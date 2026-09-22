روایت شهدای میناب باید به یک جریان فرهنگی ملی و جهانی تبدیل شود

به‌گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری امروز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در نشست ستاد ملی شهدای میناب که با حضور الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مختلف در مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد برگزار شد، با تشریح فلسفه تشکیل این ستاد اظهار کرد: هدف اصلی از تشکیل ستاد ملی شهدای میناب، سامان‌دهی، هماهنگی و ایجاد همگرایی میان دستگاه‌های مختلف است، چرا که همه ما موظف هستیم نسبت به پاسداشت خون شهدا، به‌ویژه شهدای میناب، توجه کامل داشته باشیم.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: جنایات دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی در میناب دارای ابعاد بسیار گسترده‌ای است و موضوع مظلومیت کودکان شهید این حادثه نباید در سطح یک رویداد محلی باقی بماند، بلکه باید با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و اجتماعی، ابعاد این واقعه برای افکار عمومی تبیین شود.

او تصریح کرد: باید کاری کنیم که وجدان جهانی نسبت به میناب حساس شود و مردم، به‌ویژه نخبگان، دانشجویان و دانش‌آموزان، در داخل و خارج از کشور نسبت به ابعاد این حادثه آگاهی پیدا کنند.

رویکرد ستاد ملی؛ هماهنگی، حمایت و هم‌افزایی

صالحی‌امیری با اشاره به فعالیت دستگاه‌های مختلف در حوزه شهدای میناب گفت: دستگاه‌های مختلف در موضوع میناب اقدامات خوبی انجام می‌دهند و ستاد ملی شهدای میناب قرار نیست جایگزین دستگاه‌ها شود، بلکه رویکرد ستاد، هماهنگی، حمایت و ایجاد هم‌افزایی میان ظرفیت‌های موجود است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: تعمیق روایت مظلومیت کودکان شهید میناب، بهره‌گیری از ظرفیت موزه‌ها، شعر و داستان، راه‌اندازی کاروان یا کارناوال با موضوع میناب، تقویت مشارکت آموزش و پرورش و اطلاع‌رسانی درباره ابعاد این حادثه، از جمله مهم‌ترین محورهایی است که باید با جدیت دنبال شود.

او توجه به زیست مردم میناب و تقویت وضعیت اقتصادی مردم این شهرستان را نیز از دیگر اولویت‌های مهم برشمرد و افزود: پاسداشت شهدای میناب باید در کنار توجه به زندگی، معیشت، ظرفیت‌ها و آینده مردم این منطقه دنبال شود.

صالحی‌امیری همچنین بر ضرورت ایجاد یک شبکه منسجم اطلاع‌رسانی تاکید کرد و گفت: هر یک از دستگاه‌های عضو ستاد باید در پایگاه اطلاع‌رسانی خود، المان و نمادی مرتبط با شهدای میناب داشته باشند و اخبار و اقدامات مرتبط با این موضوع را در پایگاه‌های خود منتشر کنند.

او از ایجاد سایت جامع و مرکزی شهدای میناب با همکاری حوزه هنری خبر داد و افزود: این پایگاه باید بتواند به مرجع متمرکز روایت، اطلاع‌رسانی و ارائه محتوای مرتبط با شهدای میناب تبدیل شود.

ساخت المان ملی و نام‌گذاری معابر به نام شهدای میناب

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به جایگاه هرمزگان در مقاومت و ایستادگی مردم جنوب کشور اظهار کرد: هرمزگان به نماد مقاومت تبدیل شده است و باید از مردم جنوب کشور به‌دلیل پایمردی و مقاومت‌شان قدردانی کرد.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت ماندگار کردن یاد شهدای میناب در فضای شهری و عمومی افزود: ساخت المان یکسان به نام و یاد کودکان شهید میناب در دستور کار قرار دارد و در خصوص نام‌گذاری خیابان یا میدانی به نام شهدای میناب نیز با شورای اسلامی شهر مکاتبه شده است.

او ادامه داد: در کنار برگزاری کاروان‌های راهیان‌نور به مقصد میناب، می‌توان از ظرفیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری نیز استفاده کرد و در تقویم گردشگری ایران، تورهایی با مقصد جنوب کشور و به‌ویژه میناب تعریف کرد.

تاکید وزیر میراث‌فرهنگی بر روایت چندزبانه شهدای میناب

صالحی‌امیری در ادامه با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی درباره ابعاد حادثه میناب خاطرنشان کرد: برای انتقال این روایت به افکار عمومی جهان، اطلاع‌رسانی نباید محدود به مخاطبان داخلی باشد.

او خطاب به رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: درخواست من از آقای حضرتی به‌عنوان رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت این است که اطلاع‌رسانی درباره شهدای میناب به‌صورت چندزبانه انجام شود تا روایت این حادثه بتواند از مرزهای جغرافیایی ایران فراتر رود و به گوش افکار عمومی در سراسر جهان برسد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد: مجموعه این اقدامات باید در یک چارچوب منسجم و هم‌افزا دنبال شود تا ضمن پاسداشت یاد و نام کودکان شهید میناب، ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، آموزشی و گردشگری کشور برای تبیین این رویداد و ماندگار کردن آن در حافظه تاریخی جامعه به‌کار گرفته شود.