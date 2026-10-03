به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، ابراهیم زینل‌پور گفت: هدف از برگزاری این مسابقات را ترویج فرهنگ قرآنی، ارتقای سطح معنوی جامعه کار و تلاش و فراهم‌کردن زمینه حضور کارگران و خانواده‌های آنان در فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی عنوان کرد.

وی افزود: کارگران، همسران و فرزندان آنان می‌توانند در رشته‌های مختلف این دوره شرکت کنند و از ظرفیت این مسابقات برای شناسایی استعدادهای قرآنی جامعه کارگری استفاده شود.

زینل‌پور گفت: رشته‌های تخصصی شامل قرائت تحقیق، حفظ کل قرآن کریم، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء و مفاهیم (تفسیر نمونه، جلد هشتم) و رشته‌های عمومی شامل حفظ چهار قل و مفاهیم (تفسیر نمونه، سوره فجر) است.

وی ادامه داد: متقاضیان تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر فرصت دارند به سامانه مسابقات به نشانی roshd۱۶.ir/quran۱۴۰۵ مراجعه کنند.