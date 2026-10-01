رقابت ۷۳۴ نفر در مسابقات قرآن و نماز خانواده صنعت آب و برق استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای یزد، ضیاء زینی اظهار کرد: مرحله استانی شانزدهمین دوره مسابقات قرآن و نماز وزارت نیرو ویژه کارکنان، همسران و فرزندان بالای ۱۸ سال برگزار شد و ۷۳۴ نفر در این رقابت‌ها حضور یافتند.

وی افزود: این مسابقات در دو مرحله استانی و کشوری و به‌صورت حضوری برگزار شد و شرکت‌کنندگان در رشته‌های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ قرآن کریم، تفسیر قرآن و آیات نماز و شرح نهج‌البلاغه به رقابت پرداختند.

زینی ادامه داد: استقبال خانواده‌های صنعت آب و برق از این رویداد فرهنگی و قرآنی، نشان‌دهنده جایگاه فعالیت‌های قرآنی و معارف اسلامی در میان کارکنان و خانواده‌های این صنعت است و برگزاری این برنامه‌ها می‌تواند به تقویت انس با قرآن و توسعه فعالیت‌های فرهنگی کمک کند.

دبیر شورای فرهنگی صنعت آب و برق استان یزد خاطرنشان کرد: پس از داوری و اعلام نتایج، نفرات برتر مرحله استانی به مرحله کشوری شانزدهمین دوره مسابقات قرآن و نماز وزارت نیرو راه می‌یابند و نماینده استان یزد در این رقابت‌ها خواهند بود.