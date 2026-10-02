ابراهیمی: دشمن در محاسبات خود درباره ایران بارها به خطا رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بهاباد با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت و از تلاش نیروهای انتظامی شهرستان برای تأمین امنیت و آرامش مردم قدردانی کرد.

امام جمعه بهاباد با تقدیر از سرهنگ علی و همکاران وی در نیروی انتظامی اظهار کرد: نیروهای انتظامی بیش از هفت ماه برای تأمین امنیت و آرامش مردم تلاش کرده‌اند و فعالیت‌های بی‌وقفه آنان در حوزه نظم و امنیت شایسته تقدیر است.

وی با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر انقلاب درباره دفاع مقدس و اجلاس سراسری نماز افزود: باید این پیام‌ها را مورد توجه قرار دهیم و بدانیم جمهوری اسلامی ایران در برابر محاسبات دشمن، چه در دوران دفاع مقدس و چه در جنگ‌های اخیر، ایستادگی کرده است.

دشمن در محاسبات خود درباره ایران دچار خطا شده است

ابراهیمی با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس گفت: دشمنانی که در آن دوران به دنبال تسلط بر ایران بودند، نتوانستند حتی ذره‌ای از خاک کشور را تصرف کنند و امروز نیز دشمن در محاسبات خود درباره جمهوری اسلامی ایران دچار خطا شده است.

وی ادامه داد: امروز میدان در اختیار جبهه مقاومت و ملت ایران است و جمهوری اسلامی در جایگاهی قرار دارد که می‌تواند شروط خود را مطرح کند.

امام جمعه بهاباد با بیان اینکه جایگاه ایران در عرصه سیاسی جهان به برکت خون شهدا و دلاوری رزمندگان تغییر کرده است، تصریح کرد: حضور مستمر مردم در صحنه و ایستادگی آنان موجب ناامیدی دشمن شده است.

هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد ناامنی

ابراهیمی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد ناامنی و اغتشاش در کشور گفت: دشمن همواره در کمین است تا شرایط ناامنی ایجاد کند، اما ملت ایران با آگاهی و ایستادگی، نقشه‌های دشمن را ناکام گذاشته است.

وی خطاب به مسئولان تأکید کرد: باید مراقب بود و فریب توافق‌های کوتاه‌مدت را نخورد، چراکه دشمن ممکن است از این مسیر به دنبال فریب باشد.

تنگه هرمز، برگ برنده و اهرم فشار

امام جمعه بهاباد با اشاره به حضور قدرت‌های خارجی در منطقه اظهار کرد: دشمنانی که با زور به این منطقه آمده‌اند، با اتکا به قدرت و مقاومت ملت ایران و جبهه مقاومت کشورهای مسلمان منطقه، با قدرت مردم این منطقه مواجه خواهند شد.

وی افزود: بستن تنگه هرمز یک اهرم فشار بر قدرت‌های استکباری است و تسلط بر دریاهای جنوب نیز از ظرفیت‌های مهم منطقه به شمار می‌رود.

توجه به نسل آینده و تقویت نماز دانش‌آموزان

ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر توجه به نماز گفت: حضور دانش‌آموزان در نمازهای جماعت و نماز جمعه باید تقویت شود و مسئولان و متولیان فرهنگی وظیفه دارند به نسل آینده توجه ویژه داشته باشند.

وی بر اهمیت اقامه نماز جماعت در مدارس تأکید کرد و افزود: نسل آینده باید با ذکر و عبادت خداوند مأنوس شود تا بتواند در مسیر اسلام و قرآن حرکت کند.

امام جمعه بهاباد با اشاره به ظرفیت فرهنگی شهرستان گفت: اقشار مؤمن و فرهنگیان متعهد در شهرستان حضور دارند و باید این مسیر را با جدیت ادامه دهند.

مسئولان در کنار مردم باشند

ابراهیمی همچنین بر مسئولیت مجموعه‌های اقتصادی در قبال جامعه تأکید کرد و گفت: مجموعه‌های اقتصادی باید نسبت به نسل آینده دلسوز باشند و در حد توان به نیازهای مردم کمک کنند.

وی افزود: هنگامی که درخواستی از مسئولان مطرح می‌شود، وظیفه آنان است که به‌موقع اقدام کنند؛ نباید امور به تأخیر بیفتد یا برای انجام کار مردم، واسطه‌گری شکل بگیرد.

امام جمعه بهاباد در پایان تأکید کرد: مسئولان باید در کنار مردم باشند و برای آینده شهرستان خدمتگزار آنان باشند و با همت و همکاری همگانی، مشکلات شهرستان برطرف شود.