به گزارش خبرگزاری مهر، کمپین اسکار برای فیلم بلند بین‌المللی به پایان رسید و با معرفی ۴ کشور جدید، در نهایت ۹۱ کشور برای رقابت سال ۲۰۲۷، اعلام آمادگی کردند.

این در حالی است که هنوز آکادمی اسکار صلاحیت فیلم‌های معرفی شده را اعلام نکرده است. پس از این مرحله از میان این فیلم‌ها، فهرست کوتاه اسکار ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) منتشر خواهد شد و ۱۵ فیلم بین‌المللی در این مرحله برای رأی‌گیری در اختیار اعضای آکادمی در تمام شاخه‌ها (در صورتی که متعهد به تماشای هر ۱۵ فیلم باشند) قرار می‌گیرد تا رأی خود را اعلام کنند. نامزدهای اسکار ۲۱ ژانویه (یکم بهمن) معرفی خواهند شد.

در میان نامزدهای امسال مدعیانی چون «فیورد» رومانیایی که برنده نخل طلای کن شد؛ «هر زمان» آلمان که جایزه «نوعی نگاه» کن را برد؛ «مینوتور» فرانسه که برنده جایزه بزرگ کن شد؛ «توپ سیاه» اسپانیا برنده مشترک جایزه بهترین کارگردانی جشنواره کن و جایزه تماشاگران سن‌سباستین و تورنتو، «سرزمین پدری» لهستان برنده مشترک جایزه بهترین کارگردانی کن و «زن ناشناس» دانمارکی که شیر طلای ونیز را برد، می‌شود.

در همین حال، قانون جدید آکادمی به هر فیلمی که در یکی از ۶ جشنواره بزرگ شامل کن، برلین، ونیز، ساندنس، بوسان و تورنتو موفق به کسب جایزه برتر شده باشد، اجازه می‌دهد حتی بدون حمایت کمیته ملی، در رقابت بخش بین‌المللی فیلم بلند شرکت کند.

در حالی ایران با فیلم «سرزمین فرشته‌ها» به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا راهی اسکار شد، دیگر کشورهایی که در آخرین روز نمایندگان خود را معرفی کردند، عبارتند از:

آفریقای جنوبی: «تنوع موضوع‌ها» ساخته جیسون جیکوبز و دوون دلمار

این فیلم با بازی هتی فارمر، داستان یک گله‌دار بز مسن در کوه‌های ناماکوالند، آفریقای جنوبی را دنبال می‌کند که قربانی کلاهبرداری می‌شود که وعده دریافت غرامت‌های معوقه برای خدمات پدرش در طول جنگ جهانی دوم را می‌دهد. او در انتظار پولی است که هرگز به او داده نخواهد شد و در نهایت با تصمیم خانواده‌اش برای انتقال او به شهر و از بین بردن آخرین استقلالش روبه‌رو می‌شود.

این فیلم نخستین بار در جشنواره بین‌المللی فیلم روتردام به نمایش درآمد و جایزه ببر را از آن خود کرد و در ادامه مسیرش جایزه بهترین فیلم آفریقایی را از جشنواره فیلم ژوبورگ و جایزه بهترین فیلم را در جشنواره زاگرب سابرسیو دریافت کرد.

پاکستان: «آویزان شدن از سیم» ساخته محمد علی نقوی

این فیلم مستند که اولین مستند کشورش در رقابت اسکار است، به حادثه اضطراری تله‌کابین در آگوست ۲۰۲۳ در باتاگرام، در شمال پاکستان، می‌پردازد که در آن ۸ مسافر، از جمله ۶ پسر بچه که در راه مدرسه بودند، پس از پاره شدن کابل، تقریباً ۹۰۰ فوت بالای یک دره معلق ماندند. عملیات نجات حاصل از آن به صورت زنده در سراسر پاکستان و سطح بین‌المللی دنبال شد. این فیلم با استفاده از تصاویر شاهدان، سخنان بازماندگان و بازسازی‌های صحنه‌ای با حضور افرادی که در عملیات نجات شرکت داشتند، روایت خود را ارائه می‌کند.

این فیلم پیش از نمایش در جشنواره ترایبکا، در جشنواره فیلم ساندنس ۲۰۲۶، در بخش مسابقه مستند سینمای جهان، به نمایش درآمد.

مالت: «ژیتون» ساخته الکس کامیلری

این فیلم که تقریباً به طور کامل به زبان مالتی ساخته شده است، داستان زنی را دنبال می‌کند که به مالت بازمی‌گردد و قصد دارد با مطالبه ارث و میراث خود، روابط خود را برای همیشه با سرزمین مادری‌اش قطع کند. او همراه یک نوازنده کاریزماتیک ۸۰ ساله به جزایر سفر می‌کند و به تدریج کشور و فرهنگش را کشف می‌کند.

این فیلم اولین نمایش جهانی خود را در بخش رقابتی جشنواره فیلم گوتنبرگ و اولین نمایش آمریکای شمالی خود را در جشنواره ترایبکا تجربه کرد و جایزه بهترین فیلمنامه را در بخش بین‌المللی از آن خود کرد.

از آن زمان تاکنون، این فیلم که رامین بحرانی از تهیه کنندگان آن است، در جشنواره‌هایی در سراسر اروپا، از جمله جشنواره فیلم کابورگ، جشنواره بین‌المللی فیلم کوسموراما تروندهایم، جشنواره فیلم مدیترانه اسپلیت که در آن جایزه تماشاگران را از آن خود کرد، جشنواره بین‌المللی فیلم سینما ژوو - والنسیا که در آن جایزه بهترین صدا و موسیقی را از آن خود کرد، جشنواره بین‌المللی فیلم هامبورگ، جشنواره ۵ قاره و جشنواره فیلم والنسین، به نمایش درآمده است.