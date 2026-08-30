به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، رقابت برای بهترین فیلم بلند بینالمللی اسکار در نود و نهمین دوره جوایز اسکار داغ شده و کشورها با تمام قوا در حال انتخاب و معرفی نمایندگان خود برای رقابت ۲۰۲۷ هستند.
برای شرکت در رقابت امسال، کشورها تا ۳۰ سپتامبر(۸ مهر) مهلت دارند تا آثار منتخب خود را ارسال کنند. فهرست کوتاه شامل ۱۵ فیلم ۱۵ دسامبر اعلام خواهد شد. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی ۵ فیلم نهایی منتخب را در روز معرفی نامزدها در ۲۱ ژانویه اعلام خواهد کرد و نود و نهمین مراسم اسکار ۱۴ مارس برگزار میشود.
برنده سال گذشته فیلم «ارزش احساسی» ساخته یواخیم تریر بود که اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره فیلم کن ۲۰۲۵ تجربه کرد و جایزه بزرگ جشنواره را از آن خود کرد و در نهایت به اسکار هم راه یافت.
از امسال در عین حال قوانین جدیدی در بخش فیلمهای بلند بینالمللی اعمال میشود که برمبنای آن علاوه بر روش سنتی که یک کشور یا منطقه فیلمی را به عنوان منتخب رسمی از سوی کمیتههای مجاز ارسال میکند، یک فیلم غیرانگلیسی زبان که جایزه برتر یکی از ۶ جشنواره منتخب جهانی را برنده شود، به صورت مستقیم راهی رقابت اسکار میشود که شامل جایزه کن (نخل طلا)، برلین (خرس طلایی)، بوسان (بهترین فیلم)، ساندنس (جایزه بزرگ هیئت داوران سینمای جهان)، تورنتو (جایزه پلتفرم) و ونیز (شیر طلایی) است.
علاوه بر این از امسال نام کارگردان برنده همراه کشور برنده، روی پلاک تندیس اسکار حک خواهد شد.
با توجه به قوانین جدید، فیلم «نامههای زرد» ساخته ایلکر چاتاک، نویسنده و کارگردان آلمانی-ترکی که در ماه فوریه جایزه خرس طلایی را در برلین دریافت کرد، از قبل واجد شرایط است، در حالی که ترکیه فیلم «مانند درختی بیشاخه» ساخته تونچ داوود را به عنوان نماینده خود معرفی کرده است. فیلم «فیورد» برنده نخل طلای کن امسال، ساخته کریستین مونجیو، کارگردان رومانیایی هم هرچند ممکن است به عنوان نماینده این کشور معرفی شود، اما از پیش واجد شرایط حضور در رقابت امسال شد.
فیلم «شرم و پول» که در کوزوو فیلمبرداری شده اما محصول مشترک آلمان است، امسال جایزه بزرگ هیئت داوران سینمای جهان را از جشنواره ساندنس دریافت کرد و واجد شرایط شد. با این حال، کوزوو رسماً فیلم «دوآ» ساخته بلرتا باشوولی را برای نمایندگی کشور خود معرفی کرد.
فیلم هایی که تاکنون برای شرکت در رقابت ۲۰۲۷ معرفی شدهاند عبارتند از:
بلژیک: «بزدل» ساخته لوکاس دونت
«بزدل» جدیدترین ساخته لوکاس دونت که اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره فیلم کن ۲۰۲۶ تجربه کرد، پس از نامزدی فیلم قبلی او، «نزدیک» محصول ۲۰۲۲، به عنوان نماینده بلژیک به اسکار معرفی شد. داستان این فیلم در جنگ جهانی اول اتفاق میافتد و داستان پیر (امانوئل ماکیا)، سربازی تازه وارد به جبهه را دنبال میکند که مشتاق اثبات خود است. در پشت خطوط مقدم، او با فرانسیس (والنتین کامپین) آشنا میشود که تصمیم میگیرد با اجرای یک نمایش تئاتر، روحیه رفقایش را بالا ببرد. در حالی که خشونت ادامه دارد، هر دو سعی میکنند راههایی برای فرار از وحشیگری جنگ، حتی برای یک لحظه، پیدا کنند.
کامبوج: «انسان شدن» ساخته پولن لی
کمیته انتخاب اسکار کامبوج، فیلم «انسان شدن» را که برای اولین بار در جشنواره فیلم ونیز ۲۰۲۵ به نمایش درآمد، به عنوان مدعی اسکار این کشور انتخاب کرده است. فیلم پولن لی، نویسنده و کارگردان به عنوان اولین تجربه سینماییاش، درباره تیدا (ساورن سراک)، روح نگهبان یک تئاتر متروکه در معرض تخریب، است که در میان انبوهی از آدمها سرگردان است و باید بین تولد دوباره و ارتباط رو به رشدش با یک مرد زنده به نام های (پیست چون) یکی را انتخاب کند، در حالی که شهر و کشورشان در اطراف آنها در حال تغییر است. کامبوج با فیلم «تصویر گمشده» ساخته ریتی پان در سال ۲۰۱۴، یک نامزدی اسکار در بخش موسیقی فیلم داشت.
کانادا: «نینا رزا» ساخته ژنویو دولود-دو سل
«نینا رزا» که اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره فیلم برلین ۲۰۲۶ تجربه کرد و دولود-دو سل، جایزه خرس نقرهای بهترین فیلمنامه را برای آن دریافت کرد، درباره یک مهاجر بلغاری (گالین استووف) است که توسط یک مجموعهدار بزرگ هنری به کشور خود فرستاده میشود تا ارزش هنر یک دختر ۸ ساله را در روستایی در آنجا ارزیابی کند. سفر بازگشت پس از ۳۰ سال دوری، او را مجبور میکند تا با گذشته خود روبهرو شود. این فیلم که محصول مشترک کانادا، بلغارستان، ایتالیا و بلژیک است، از میان ۱۷ فیلم کانادایی انتخاب شد. کانادا تاکنون ۷ بار در این بخش نامزد شده و سال ۲۰۰۳ برای فیلم «تهاجم بربرها» ساخته دنیس آرکند برنده اسکار شد.
شیلی: «فروپاشی» ساخته مانوئلا مارتلی
«فروپاشی» که اولین نمایش جهانی خود را در بخش «نوعی نگاه» جشنواره فیلم کن ۲۰۲۶ تجربه کرد، دنباله فیلم «شیلی ۷۶» ساخته همین کارگردان در ژانر تریلر سیاسی مربوط به دوران پینوشه است. داستان این فیلم در سال ۱۹۹۲، درست پس از پایان رژیم پینوشه، اتفاق میافتد و درباره اینس ۹ ساله (مایا اورورک) است که در پیست اسکی آند پدربزرگ و مادربزرگش اقامت دارد. او با هانا (مایا ری دوماگالا)، یک نوجوان آلمانی که برای اسکی رقابتی تمرین میکند، دوست میشود. وقتی هانا ناپدید میشود و مادرش (ساسکیا روزندال) از اینس به عنوان مترجم کمک میگیرد، جستجو برای یافتن او حقایق نهانی را آشکار میکند که به تاریخ تاریک کشورش اشاره دارد.
شیلی ۲ بار در فهرست نامزدهای این بخش اسکار جای گرفته: ابتدا سال ۲۰۱۲ با فیلم «۹» ساخته پابلو لارین و سپس سال ۲۰۱۷ با فیلم «یک زن شگفتانگیز» ساخته سباستین للیو که با آن برنده جایزه اسکار شد.
کلمبیا: «باران بر بابل» ساخته گالا دل سول
این فیلم که اولین فیلم بلند گالا دل سول است و وی نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد، اولین نمایش جهانی خود را در بخش نکست جشنواره فیلم ساندنس ۲۰۲۵ تجربه کرد. این فیلم، دوزخ دانته را با پیچشی عجیب و غریب، در شهر اسطورهای و سورئال مایا - نسخهای رترو-فوتوریستی از کالی، کلمبیا - بازسازی میکند. مرکز اکشن بابل، یک بار غواصی نمادین است که به عنوان برزخی برای ارواح گمشده عمل میکند که توسط لا فلاکا (سارای ربولدو)، فرشته مرگ شهر، اداره میشود.
د سول، که در مدرسه فیلم دانشگاه چپمن در اورنج کانتی، کالیفرنیا تحصیل کرده، پیش از این برای فیلم کوتاه فارغ التحصیلی خود «مسافران گذرا» در سال ۲۰۱۸، نامزد نهایی جوایز اسکار دانشجویی بود. کلمبیا یک بار در سال ۲۰۱۵ برای فیلم «آغوش مار» ساخته سیرو گوئرا در بخش بینالمللی اسکار نامزد شده است.
جمهوری چک: «اگر کبوترها به طلا تبدیل میشدند» ساخته پپا لیوبوجاکی
فیلم مستند پپا لیوبوجاکی که در بخش فوروم جشنواره فیلم برلین ۲۰۲۶ برای اولین بار به نمایش درآمد، طی ۵ سال فیلمبرداری شده و برادر لیوبوجاکی و دو پسرعمویش را در حالی که اعتیادشان شروع به نابودی روابط و خانههایشان میکند، دنبال میکند.
این کشور تاکنون ۳ بار برنده جایزه اسکار شده است که آخرین آن سال ۱۹۹۶ با فیلم «کولیا» ساخته یان سوراک بود. این کشور آخرین بار سال ۲۰۲۴ با فیلم «امواج» با حال و هوای بهار پراگ ساخته جیری مادی به فهرست نهایی راه یافت.
استونی: «اریکای ما» ساخته ژرمن گولوب
این فیلم که اولین فیلم بلند ژرمن گولوب برنده جایزه اسکار دانشجویی است، بر زندگی اریکا سالومائه، دوچرخهسوار پیست المپیک استونیایی (با بازی کارولین جوریس) تمرکز دارد که پس از کسب مدال طلا برای اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۸۸، اولین مدال طلای استونی تازه استقلال یافته را در المپیک ۱۹۹۲ بارسلونا به دست آورد.
استونی پیش از این یک بار در این بخش نامزد شده که برای فیلم نارنگیها (۲۰۲۴) ساخته زازا اوروشادزه بود.
آلمان: «همیشه» ساخته ساندرا وولر
ساندرا وولر فیلم «همیشه» را نوشته و کارگردانی کرده است که در جشنواره فیلم کن ۲۰۲۶ جایزه فیلم برتر بخش «نوعی نگاه» را از آن خود کرد. این درام درباره خانوادهای است که پس از مرگ غمانگیز دختر بزرگشان، برای کنار هم گذاشتن تکههای پازل زندگیشان تلاش میکنند. آنها برای تعطیلاتی که هرگز به آن نرسیدهاند، به تنزیف سفر میکنند و در آنجا گذشتهشان دوباره زنده میشود. این فیلم در جشنوارههای فیلم تورنتو (TIFF) و نیویورک اکران خواهد شد. آلمان از سال ۲۰۰۰ تاکنون ۱۰ بار در این بخش نامزد شده و در این مدت ۳ بار برنده شده: «هیچ کجا در آفریقا» در ۲۰۰۲، «زندگی دیگران» در ۲۰۰۶ و «در جبهه غرب خبری نیست» در ۲۰۲۲.
ایرلند: «اتحادیه» ساخته دامیان مککان
«اتحادیه» یا «آئونتاس» یک فیلم مهیج ایرلندی محصول سال ۲۰۲۵ به کارگردانی دامیان مککان است که خود نویسندگی آن را با سارا گوردون انجام داده است. این فیلم که نخستین بار در جشنواره بینالمللی فیلم سانتا باربارای ۲۰۲۵ به نمایش درآمد و سپس سال ۲۰۲۶ در ایرلند اکران شد، ۳ دزد به رهبری زنی در آستانه ورشکستگی را تصویر میکند که به یک اتحادیه اعتباری روستایی ایرلندی دستبرد میزنند. داستان که در پی وقایع غمانگیز سرقت ناموفق آغاز میشود، از روند معکوس برای رمزگشایی از وقایعی که منجر به رسیدن به این نقطه شده، استفاده میکند. آنچه که به عنوان یک سرقت ضعیف آغاز میشود، به تصویری از زنی خودسر تبدیل میشود که در گذشته خود گرفتار است.
ایرلند پیش از این با فیلم «دختر ساکت» در سال ۲۰۲۳ نخستین نامزدی خود در بخش فیلم بینالمللی را به دست آورد و با «نیکپ» در سال ۲۰۲۴ به فهرست نهایی نامزدها راه یافت.
ژاپن: «ناگهان» ساخته ریوسوکه هاماگوچی
ریوسوکه هاماگوچی که سال ۲۰۲۱ برای فیلم «ماشینم را بران» برنده جایزه اسکار فیلم بلند بینالمللی شد، با «ناگهان» به رقابت بازمیگردد. این درام ژاپنی و فرانسوی زبان که پس از اولین نمایش جهانی در جشنواره فیلم کن ۲۰۲۶، جایزه بهترین بازیگر زن را برای ستارههایش، ویرجینی افیرا و تائو اوکاموتو دریافت کرد، درباره ماری-لو (افیرا)، مدیر یک مرکز مراقبت از سالمندان است که مصمم است فلسفه نوآورانهای از مراقبت را که ریشه در گوش دادن و احترام به کرامت ساکنان دارد، علیرغم مقاومت کارکنان، معرفی کند. مسیر او با برخورد با ماری (اوکاموتو)، کارگردان تئاتر ژاپنی که با سرطان مبارزه میکند، تغییر میکند.
ژاپن از زمان اولین برد اسکار در سال ۱۹۵۱ برای فیلم «راشومون» ساخته آکیرا کوروساوا، ۴ جایزه اسکار در این بخش دریافت کرده است.
لتونی: «اولیا» ساخته ویستور کایریش
فیلم «اولیا» محصول مشترک لتونی، لهستان، استونی و لیتوانی، بر اساس زندگی ولیانا سمجونووا، دارنده مدال طلای بسکتبال المپیک لتونی و شوروی، ساخته شده است. او یک بازیکن قد بلند با قد ۷ فوت بود که در دهههای ۱۹۶۰، ۷۰ و ۸۰ بازی کرد و در سالهای ۱۹۷۶ و ۱۹۸۰ برای اتحاد جماهیر شوروی مدال طلا کسب کرد. کارلیس آرنولدز آووت، یک مرد، نقش اولیا را در این فیلم بازی میکند که بر زندگی اولیه او به عنوان یک دختر روستایی دست و پا چلفتی و به سرعت در حال رشد، تمرکز دارد.
مکزیک: «در جاده» ساخته دیوید پابلوس
آکادمی هنر و علوم مکزیک فیلم «در جاده» را که اولین بار در بخش افقهای جشنواره فیلم ونیز ۲۰۲۵ به نمایش درآمد، به عنوان نماینده خود به اسکار فرستاد. پابلوس این درام را نوشته و کارگردانی کرده که درباره یک ولگرد به نام وننو (ویکتور پریتو سیمنتال) است که مرتب به رستورانهای کنار جاده میرود و با رانندگان کامیون رفیق است. او در یک سفر طولانی با یک راننده تنها به نام مونکو (اوسوالدو سانچز) همراه میشود. در حالی که آنها سفر میکنند و صمیمیت غیرمنتظرهای در این دنیای فوق مردانه ایجاد میشود، ارواح گذشته وننو در هر ایستگاه منتظرند و جان هر دوی آنها را به خطر میاندازند. مکزیک ۹ بار به مرحله نامزدی این بخش راه یافته و سال ۲۰۱۸ با فیلم «روما» ساخته آلفونسو کوارون برنده جایزه اسکار شد.
پرو: «شب از راه رسیده» ساخته پائولو تیزون
این فیلم مستند محصول سال ۲۰۲۴ که نویسندگی، تهیهکنندگی، فیلمبرداری، تدوین و کارگردانی آن را پائولو تیزون در اولین تجربه کارگردانیاش بر عهده داشته، داستان گروهی از مردان جوان را دنبال میکند که در نیروی هوایی پرو ثبت نام میکنند و رویای تبدیل شدن به «مردان جنگ» و اشتیاق به جنگیدن در گروه ویژه را در سر میپرورانند. این فیلم که محصول مشترک پرو، اسپانیا و مکزیک است، به عنوان بهترین فیلم ایبرو-آمریکایی چهل و یکمین دوره جوایز گویا انتخاب شد و در پنجاه و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم کارلووی واری به نمایش درآمد.
پرو از سال ۱۹۶۷ در اسکار بین المللی حضور داشته و تنها یک بار با فیلم «شیر غم و اندوه» ساخته کلادیا یوسا در سال ۲۰۰۹ نامزدی اسکار را کسب کرده است.
کره جنوبی: «عشق احتمالی» ساخته لی چانگ-دونگ
این فیلم که اولین فیلم لی چانگ-دونگ در ۸ سال اخیر است و اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره فیلم ونیز تجربه کرد، داستان دو زوج متاهل - یک کارگر اخراج شده و همسرش، و یک مستندساز و شوهرش - را دنبال میکند که وقتی مسیرشان به هم گره میخورد که فیلمساز قصد فیلمبرداری از آنها را دارد. این ارتباط هر دو ازدواج را با زندگیهای متفاوت و خواستهای پنهان زوجها روبهرو میکند. این فیلم که از نتفلیکس است، پس از «اوسیس» ۲۰۰۳، «آفتاب مخفی» ۲۰۰۸ و «سوزاندن» ۲۰۱۸ ، چهارمین فیلم لی است که به اسکار بینالمللی معرفی میشود.
فیلم «انگل» بونگ جون هو در سال ۲۰۱۹ هم جایزه بهترین فیلم بلند بینالمللی و هم جایزه بهترین فیلم اسکار را از آن خود کرد.
تایوان: «یک داستان مهآلود» به کارگردانی چن یو-هسون
این فیلم ۴ جایزه اسب طلایی از جمله بهترین فیلم بلند داستانی را از آن خود کرد و به دلیل «شخصیتهای زنده، روایت روان داستان که ریشه در دیدگاههای مردم عادی دارد و توانایی آن در نمایش فرهنگ تایوانی و ارزشهای جهانی» از میان ۷ نامزد نهایی، به عنوان نماینده تایوان انتخاب شد. این فیلم که در سال ۱۹۵۴ و در دوران سرکوب دولتی «ترور سفید» اتفاق میافتد، داستان یوئه ۱۵ ساله (کیتلین فانگ) را روایت میکند که برای بازپسگیری جسد برادر اعدام شدهاش به تایپه سفر میکند. او با کمک یک سرباز مرخص شده (ویل اور) از دست قاچاقچیان فرار میکند و آنها برای بازگرداندن برادرش به خانه با هم متحد میشوند. تایوان تاکنون ۳ فیلم نامزد دریافت جایزه در بخش فیلمهای بینالمللی داشته که همگی به کارگردانی آنگ لی هستند: «ضیافت عروسی» (۱۹۹۳)، «بخور، بنوش، مرد، زن» (۱۹۹۴) و «ببر خیزان، اژدهای پنهان» محصول سال ۲۰۰۰ که دومی برنده جایزه اسکار شد.
تایلند: «۹ معبد تا بهشت» ساخته سامپوت چیدگاسورنپونگسه
«۹ معبد تا بهشت» برای اولین بار در بخش دو هفته کارگردانان جشنواره فیلم کن ۲۰۲۶ به نمایش درآمد. این فیلم تاحدودی طنزآمیز، داستان ساکول (سوراچای نینگسانوند) را روایت میکند که از یک فالگیر میشنود زمان زندگی مادرش ممکن است کوتاه باشد. او مادر، همسر، برادر، خواهر و فرزندانش را برای یک سفر یک روزه جمع میکند تا در یک روز از ۹ معبد بودایی بازدید کنند. در دل شکوه معماری معابد تایلند، خانواده ۹ نفره در مراسم مختلف نیز شرکت میکنند و همه اینها موجب میشود مادر خانواده به طور فزایندهای از نظر جسمی و روحی خسته شود. این فیلم که توسط برنده نخل طلا، آپیچاتپونگ ویراستاکول («عمو بونمی که میتواند زندگیهای گذشتهاش را به یاد بیاورد») و دیگران تهیه شده، محصول مشترک ۷ کشور است و ماه سپتامبر در تایلند اکران میشود.
کشورهایی که پیش از این نامزدهای خود را معرفی کردهاند عبارتند از:
اتریش: «رز» ساخته مارکوس شلاینزر
جمهوری دومینیکن: «ملودرام» ساخته آندرس فاریاس
ترکیه: «مثل یک درخت بیشاخه» ساخته تونچ داوود
سوئیس: «کسی که هنوز زنده است» ساخته نیکولاس وادیموف
لیتوانی: «چگونه در طول جنگ طلاق بگیریم» ساخته آندریوس بلاژویچیوس
کوزوو: «دوآ» ساخته بلرتا باشوولی
اسلواکی: «سیل» ساخته مارتین گوندا
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