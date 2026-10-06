پس از ۲ سال سوریه به رقابت اسکار برگشت؛ انتخاب یک مستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مستند «آن سوی خورشید» ساخته توفیق صابونی که امسال در بخش پانورامای برلیناله به نمایش جهانی درآمد، به‌عنوان نماینده سوریه در بخش بهترین فیلم بین‌المللی جوایز اسکار ۲۰۲۷ معرفی شد.

امسال اولین باری است که این کشور پس از سقوط دولت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، وارد رقابت اسکار می‌شود.

در «روی دیگر خورشید»، کارگردان که خود زمانی زندانی سیاسی بود، بلافاصله پس از فروپاشی دولت اسد به دمشق، پایتخت سوریه، می‌رود و با ۴ نفر از زندانیان سابق زندان صیدنایا ملاقات می‌کند. این مستند از طریق بازسازی وقایع داخل زندان تلاش دارد انعطاف‌پذیری و اراده‌ای شکست‌ناپذیر برای زنده ماندن را آشکار سازد.

انتخاب «روی دیگر خورشید» توسط سازمان عمومی سینمای سوریه اعلام شد و اولین انتخاب انجام شده توسط کمیته تازه تأسیس سوریه است که توسط آکادمی علوم و هنرهای سینمایی (AMPAS) تأیید شده است.

«روی دیگر خورشید»، پس از اولین نمایش موفق خود در برلیناله، در چندین جشنواره بین‌المللی به نمایش درآمد و در جشنواره بین‌المللی فیلم عمان در اردن جوایزی را کسب کرد.

در مهلت تعیین شده توسط آکادمی اسکار ۹۱ فیلم نمایندگان خود را معرفی کردند و اکنون سوریه به آن فهرست افزوده شده است.