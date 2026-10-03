کشف یک تن و ۴۸۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در ملایر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد ساکی عصر شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، با بیان اینکه هشت محموله احتکار و تشکیل شده و هشت پرونده مهم در این زمینه پس از تکمیل در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته است، گفت: در یک سال گذشته حدود ۳۹ میلیارد ریال وجه نقد به مالباختگان ملایری عودت داده شد.

وی در زمینه وقوع قتل بیان کرد: ۱۰۰ درصد قتل‌های رخ داده در سال جاری کشف و عاملان آن دستگیر شده‌اند و در حوزه سرقت نیز شاهد افزایش ۶۵ درصدی کشفیات بوده‌ایم و در حوزه سرقت خودرو نیز ۱۰۰ درصد کشفیات محقق شده و در جرایم سایبری نیز میزان کشف به ۹۸ درصد رسیده است.

فرمانده انتظامی ملایر از کاهش ۵۳ درصدی نزاع و درگیری در ملایر نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: در نزاع‌های دسته‌جمعی نیز شاهد کاهش بوده‌ایم و با وجود مشکلات اقتصادی امنیت در سطح شهرستان در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

سرهنگ ساکی ادامه داد: در یک سال گذشته حدود ۳۹ میلیارد ریال وجوه نقد مربوط به پرونده‌ها و مالباختگان عودت داده شده و در حوزه کشف محموله‌های قاچاق نیز اقدامات خوبی انجام شده است،

وی از افزایش ۶۵ درصدی کشف سرقت‌ها، کشف ۸۳ درصدی مجموع سرقت‌ها، کشف ۹۸ درصدی جرایم سایبری و کشف ۱۰۰ درصدی سرقت خودرو در یک سال گذشته خبر داد و با بیان اینکه در برخورد با گران‌فروشی ۱۶ واحد صنفی و ۳۰ واحد صنفی نیز به علت رعایت نکردن مسائل بهداشتی پلمب شدند، افزود: در چند مورد سرقت به عنف سارقان دستگیر و اموال نیز به صاحبان آنها تحویل داده شد.

تشکیل ۶۲ پرونده کلاهبرداری در ملایر

فرمانده انتظامی ملایر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرونده‌های کلاهبرداری گفت: ۶۲ پرونده کلاهبرداری تشکیل و ۸۵ نفر در این زمینه دستگیر شدند و با اجرای طرح‌های منطقه‌ای و نقطه‌ای در شهرستان حدود یک هزار دستگاه موتورسیکلت و خودرو که با ایجاد مزاحمت، رانندگی خطرناک یا رفتارهای هنجارشکنانه موجب سلب آسایش شهروندان شده بودند، توقیف شدند.

سرهنگ ساکی از دستگیری ۸۰ نفر از افراد شرور و مخلان نظم و امنیت خبر داد و افزود: پلیس در برخورد با هنجارشکنی‌ها و مواردی که امنیت و آرامش مردم را خدشه‌دار می‌کند با جدیت عمل خواهد کرد و بر اساس ارزیابی‌های انجام شده میزان رضایت مردم از عملکرد پلیس در شهرستان ۹۸ درصد بوده که این میزان به‌ویژه در حوزه فوریت‌های پلیسی قابل توجه است.

وی با اشاره به ارتباط مستقیم مردم با پلیس، گفت: امسال ۲۳ هزار تماس مردمی با سامانه ۱۱۰ ثبت شده و میانگین حضور ماموران در محل ماموریت‌ها ۹ دقیقه و ۳۰ ثانیه بوده است.

فرمانده انتظامی ملایر با بیان اینکه نیروهای نظامی و انتظامی در جریان جنگ اخیر برای ایجاد آرامش و آسایش جامعه از هیچ کوششی دریغ نکردند، اظهار کرد: در جریان اغتشاشات دی‌ماه نیز با وجود شهادت مظلومانه تعدادی از نیروهای انتظامی و آسیب به اموال دولتی نیروهای پلیس تمام‌قد در میدان حضور داشتند و اجازه ندادند امنیت مردم خدشه‌دار شود.

سرهنگ ساکی با اشاره به توطئه دشمنان در بحث استفاده از فضای مجازی برای جنگ ترکیبی علیه نظام و جمهوری اسلامی ایران، گفت: دشمن از طریق این فضا به دنبال ایجاد عملیات روانی، نفاق، دوقطبی‌سازی، ناامیدی و ایجاد شک و تردید نسبت به نظام است و از همین بستر برای تبلیغ برخی فرقه‌های نوظهور نیز استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: تاثیرپذیری نادرست از این فضا می‌تواند موجب دگرگونی شخصیتی، خودباختگی و بی‌هویتی شود و افرادی که تحت تاثیر این جریان‌ها قرار می‌گیرند به سرباز سایبری دشمن تبدیل می‌شوند.

فرمانده انتظامی ملایر با اشاره به تحولات منطقه و جنگ اخیر، تصریح کرد: جنگ شناختی بخشی از تهاجم فرهنگی و مقابله با آن نیازمند بصیرت و معرفت است و هر فردی که از این آگاهی برخوردار باشد، کمتر تحت تاثیر این جریان‌ها قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه توان دفاعی کشور حاصل دانش، فناوری و تلاش نیروهای مسلح است، گفت: این توانمندی‌ها ثمره خون شهدا و تلاش و مجاهدت رهبران انقلاب است و کشور با تکیه بر استقلال و توان داخلی در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کرده است.

سرهنگ ساکی در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته انتظامی، ادامه داد: هفته انتظامی از ۱۰ تا ۱۶ مهر برگزار می‌شود و برنامه‌های متنوعی برای این هفته در شهرستان ملایر پیش‌بینی شده و شعار هفته انتظامی امسال «پلیس مجاهد، ملت مبعوث و ایران سرافراز» است.