به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، با اشاره به برنامه‌های مدیریت مصرف برق صنایع اظهار کرد: برنامه‌های مدیریت مصرف صنایع در مهرماه به حداقل رسیده و امکان تأمین برق بیش از دیماند قراردادی در ساعات ۲۲ تا ۱۰ صبح، بدون اعمال جریمه، فراهم شده است.

وی افزود: این تصمیم با هدف استفاده از ظرفیت شبکه در ساعات کم‌باری و فراهم کردن امکان فعالیت بیشتر برای واحدهای صنعتی اتخاذ شده و همزمان با آغاز تعمیرات دوره‌ای نیروگاه‌ها و خطوط شبکه اجرا می‌شود.

اله‌داد ادامه داد: صنایع می‌توانند در بازه زمانی ۲۲ تا ۱۰ صبح مصرف برق خود را فراتر از دیماند قراردادی افزایش دهند و از ظرفیت آزاد شبکه برای تداوم فعالیت‌های تولیدی استفاده کنند.

مدیرعامل توانیر گفت: این اقدام ضمن کاهش محدودیت‌های برق صنایع، امکان مدیریت بهتر بار شبکه را فراهم می‌کند و به واحدهای صنعتی اجازه می‌دهد بخشی از فعالیت‌های خود را به ساعات کم‌باری منتقل کنند.

تحقق ۳۰ درصدی تکلیف تأمین برق صنایع

وی با اشاره به ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق اظهار کرد: بر اساس این قانون، صنایع از ابتدای سال ۱۴۰۵ مکلف شده‌اند برق مورد نیاز خود را از طریق خودتأمینی یا تابلوهای بورس انرژی تأمین کنند.

اله‌داد افزود: میزان تحقق این تکلیف تاکنون حدود ۳۰ درصد گزارش شده و صنایع باید اقدامات لازم برای اجرای کامل آن را دنبال کنند.

تأمین برق از بورس برای توسعه نیروگاه‌ها

مدیرعامل شرکت توانیر همچنین بر تأمین برق صنایع از تابلوهای بورس انرژی تأکید کرد و گفت: اجرای این سازوکار می‌تواند علاوه بر تأمین مطمئن‌تر برق صنایع، به ایجاد تقاضای پایدار و تقویت سرمایه‌گذاری برای احداث و توسعه نیروگاه‌ها کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: صنعت برق همزمان با ادامه برنامه‌های حمایتی از بخش تولید و کاهش محدودیت‌های مصرف صنایع، اجرای الزامات قانونی مربوط به نحوه تأمین برق را نیز دنبال می‌کند.