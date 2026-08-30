افزایش ظرفیت تولید برق ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر از توانیر، ابوالفضل اسدی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر در گفت‌وگویی رادیویی با اشاره به عملکرد یک‌ساله صنعت برق کشور، گفت: برای تأمین برق مطمئن و پایدار برای مردم، مهم‌ترین چالش پیش‌رو، ناترازی تولید و مصرف است که برای حل آن دو راهکار اساسی وجود دارد؛ نخست افزایش ظرفیت تولید و دوم بهینه‌سازی مصرف. در سال‌های گذشته، برای ترغیب سرمایه‌گذاران به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تابلوی سبز و برای نیروگاه‌های حرارتی، تابلوی آزاد در بورس انرژی ایجاد شد. این تابلوها این امکان را فراهم کردند که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، برق تولیدی خود را در بورس انرژی عرضه کنند و خریداران نیز از بخش خصوصی باشند. این مدل جدید، مبتنی بر تکالیف برنامه هفتم توسعه است که برای وزارت نیرو در زمینه گسترش معاملات بورس انرژی در نظر گرفته شده و ما نیز در راستای تحقق آن گام برداشته‌ایم.

جهش تاریخی تجدیدپذیرها و ورود تابلوی صرفه‌جویی به بازار برق

وی با بیان اینکه در دولت چهاردهم سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در حوزه تولید برق صورت گرفته است، افزود: در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، ظرفیت تولید از ۱۲۵۰ مگاوات به حدود ۵۶۰۰ تا ۷۰۰۰ مگاوات افزایش یافته و در حوزه نیروگاه‌های حرارتی نیز حدود ۳ هزار مگاوات به توان تولید کشور اضافه شده است. همچنین برای نخستین‌بار، تابلوی صرفه‌جویی انرژی در بورس انرژی رونمایی شد که مدل مالی مناسبی برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. بر اساس این مدل، هر صنعتی که در حوزه صرفه‌جویی انرژی سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند برق صرفه‌جویی‌شده خود را در بازار عرضه و به فروش برساند. این ابتکار باعث شد تعداد قراردادهای صرفه‌جویی انرژی از ۲ قرارداد در سال به ۵۹ قرارداد در حوزه روشنایی و به‌ویژه سرمایش افزایش یابد؛ از جمله تعویض موتور کولرهای آبی با موتورهای کم‌مصرف (BLDC) و جایگزینی کولرهای کم‌بازده با کولرهای پربازده.

تکلیف برنامه هفتم به صنایع بزرگ؛ تولید برق اختصاصی روی ریل اجرا

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه نیز بر گسترش معاملات بورس انرژی تأکید دارد، تصریح کرد: صنایع بزرگ موظف شده‌اند تا پایان برنامه، بخشی از برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه‌های اختصاصی تأمین کنند. خوشبختانه صنایع به این سمت حرکت کرده‌اند و تاکنون حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ مگاوات از این ظرفیت محقق شده است. این رویه، هم به رونق عرضه و تولید کمک می‌کند و هم با بهینه‌سازی مصرف، ناترازی را به‌تدریج کاهش می‌دهد. ما با تقویت این تابلوها، در حال تغییر رویه‌های گذشته هستیم و سرعت حرکت را افزایش خواهیم داد.

رفع گلوگاه‌های انتقال با ۱۴۰ مگاپروژه و توسعه نیروگاه‌های مقیاس‌کوچک

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در شبکه انتقال و توزیع برق، افزود: خوشبختانه اهدافی که در قالب ۱۴۰ مگاپروژه در شهریور سال گذشته جمع‌بندی کردیم، در حوزه انتقال و توزیع محقق شده است و در حال حاضر محدودیتی در انتقال توان نداریم. همچنین نیروگاه‌های مقیاس کوچک (۲ تا ۵ مگاواتی) توسط بخش خصوصی در محل مصرف احداث می‌شوند که علاوه بر کمک به شبکه، می‌توانند برق خود را در تابلوی آزاد عرضه کنند.

عبور موفق از اوج بار با مشارکت مشترکان در اوج گرما

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر در پایان با قدردانی از همراهی مردم، گفت: تمام این موفقیت‌ها در شرایط خاص جنگ و گرمای بی‌سابقه به دست آمده است. مردم با صرفه‌جویی و همکاری خود، نقش مؤثری در عبور از پیک مصرف داشتند که جای تقدیر و تشکر دارد. امیدواریم با تداوم این همکاری و توسعه تابلوهای بورس انرژی، بتوانیم برق مطمئن‌تری برای مردم تأمین کنیم.