به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله‌داد صبح سه‌شنبه در دیدار با استاندار مازندران در ساری، مدیریت مصرف را یکی از عوامل مؤثر در عبور از دوره اوج مصرف برق دانست و اظهار کرد: همراهی مشترکان در کاهش تقاضای برق نقش مهمی داشته و برای دومین سال متوالی، میزان تقاضای برق در کشور سه درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به مقایسه آمار مصرف برق در سال‌های گذشته افزود: سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۴۰۲ با افزایش ۸.۵ درصدی تقاضای برق همراه بود، اما روند امسال متفاوت بوده و میزان تقاضا کاهش پیدا کرده است.

مدیرعامل شرکت توانیر از همراهی مردم مازندران در مدیریت مصرف برق نیز تقدیر کرد و گفت: مازندران به دلیل حضور گسترده مسافران و افزایش جمعیت شناور، شرایط متفاوتی نسبت به بسیاری از استان‌ها دارد و همکاری مشترکان این استان در مدیریت مصرف اهمیت ویژه‌ای دارد.

اله‌داد با اشاره به تداوم گرمای هوا در هفته‌های اخیر بیان کرد: انتظار می‌رفت وضعیت تأمین برق در تابستان امسال شرایط مناسب‌تری داشته باشد، اما استمرار گرما فشار بیشتری به شبکه وارد کرد. طی یک ماه گذشته، میانگین دمای هوا حدود ۲.۵ درجه بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.

وی ادامه داد: افزایش دما باعث افزایش برداشت از ذخایر سدهای نیروگاه‌های برق‌آبی شد و همزمان نیروگاه‌های حرارتی نیز با فشار عملیاتی بیشتری مواجه شدند. این شرایط در برخی مقاطع اعمال محدودیت‌هایی در مصرف برق را ضروری کرد که استان مازندران نیز از آن تأثیر پذیرفت.

مدیرعامل توانیر ضمن عذرخواهی از مردم بابت محدودیت‌های ایجادشده، ابراز امیدواری کرد با تغییر شرایط جوی و کاهش میزان مصرف، وضعیت شبکه برق در روزهای آینده بهبود یابد.

وی درباره زمان بازگشت شبکه به شرایط عادی نیز گفت: با پایین آمدن دمای هوا و شروع بارندگی، روند کاهش محدودیت‌ها آغاز خواهد شد و بر اساس پیش‌بینی‌ها، خاموشی‌ها تا اواسط شهریور به صورت تدریجی برچیده می‌شوند.

آماده‌سازی نیروگاه‌ها برای زمستان

اله‌داد در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت تأمین برق در زمستان و احتمال محدودیت سوخت نیروگاه‌ها اظهار کرد: مسئولیت اعلام وضعیت گاز بر عهده وزارت نفت و شرکت ملی گاز است، اما توانیر برای شرایط مختلف، تمهیدات لازم را در نظر گرفته است.

وی افزود: پس از پایان فصل گرما، تعمیرات اساسی شبکه‌های برق، خطوط و نیروگاه‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد تا در صورت تأمین سوخت، نیروگاه‌ها بتوانند با ظرفیت حداکثری فعالیت کنند.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی در ماه‌های سرد سال گفت: انتظار می‌رود مردم همچنان در بخش انرژی همراهی لازم را داشته باشند تا کشور بتواند فصل زمستان را با کمترین مشکل پشت سر بگذارد.

خسارت ۶۸ هزار میلیارد تومانی به صنعت برق

اله‌داد همچنین از وارد شدن خسارت گسترده به زیرساخت‌های صنعت برق خبر داد و گفت: بیش از دو هزار نقطه از شبکه برق کشور شامل خطوط، پست‌ها و نیروگاه‌ها آسیب دیده و میزان خسارت واردشده در این بخش از ۶۸ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

وی درباره اقدامات انجام‌شده برای توسعه و تقویت شبکه برق مازندران نیز اظهار کرد: طی دو سال گذشته بیش از ۵۰ پروژه در حوزه برق منطقه‌ای استان با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان اجرا شده است.

مدیرعامل توانیر ادامه داد: در بخش توزیع برق نیز پروژه‌های مختلفی در مازندران اجرا شده و در روزهای اخیر نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان طرح در حوزه برق منطقه‌ای به بهره‌برداری رسیده است.

اله‌داد در پایان با اشاره به افزایش بار شبکه برق مازندران به دلیل رشد جمعیت، مهاجرت و حضور مسافران خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های برق استان باید متناسب با این تغییرات انجام شود و تلاش می‌کنیم طرح‌های پیش‌بینی‌شده در زمان مقرر به بهره‌برداری برسند.