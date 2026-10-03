توانیر: محدودیت برق کشاورزی ناشی از مدیریت آب است، نه کمبود انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، در آیین آغاز بیست‌وهشتمین مانور طرح ملی «مهتاب» در شهرستان خوانسار با اشاره به برنامه‌های این شرکت برای مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه برق اظهار کرد: برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در فصل زمستان تشدید خواهد شد.

وی افزود: استفاده غیرمجاز از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز، تخلف محسوب می‌شود و انشعاب‌های غیرمجاز پس از شناسایی قطع خواهند شد. وصل مجدد این انشعاب‌ها نیز منوط به پرداخت خسارت، تسویه صورت‌حساب‌ها و رعایت الزامات قانونی خواهد بود.

مدیرعامل توانیر ادامه داد: برای متخلفان، علاوه بر جرایم پیش‌بینی‌شده، نصب کنتور هوشمند با هزینه خود آنها در نظر گرفته شده و بر اساس مصوبه جدید، برق مصرفی این مشترکان تا یک سال از شمول یارانه خارج و با تعرفه آزاد محاسبه می‌شود.

تشدید شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز در زمستان

اله‌داد با اشاره به اجرای طرح «مهتاب» گفت: شناسایی و جمع‌آوری انشعاب‌ها و کابل‌های غیرمجاز با هدف صیانت از شبکه برق و حفظ پایداری آن برای مشترکان قانونی ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی در شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز، از افزایش نظارت‌ها در ماه‌های سرد سال خبر داد.

محدودیتی برای تأمین برق کشاورزی نداریم

مدیرعامل شرکت توانیر در بخش دیگری از سخنان خود درباره محدودیت‌های احتمالی برق کشاورزی گفت: صنعت برق محدودیتی برای تأمین برق بخش کشاورزی ندارد و محدودیت‌های اعمال‌شده در برخی ساعات، ناشی از مدیریت منابع آب است.

اله‌داد توضیح داد: شرکت‌های آب منطقه‌ای با توجه به رژیم برداشت و شرایط خشکسالی، سقف مجاز برداشت روزانه از چاه‌ها را تعیین می‌کنند و شرکت‌های برق نیز الزامات قانونی مرتبط با این محدودیت‌ها را اجرا می‌کنند.

وی تأکید کرد: این اقدامات با هدف صیانت از منابع آب زیرزمینی و رعایت حقوق کشاورزانی انجام می‌شود که مطابق مقررات فعالیت می‌کنند.