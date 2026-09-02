ضرورت تقویت هوشمندسازی شبکه و کاهش تلفات برق

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله‌داد عصر امروز (چهارشنبه) در نشست با مدیران صنعت برق این استان، مدیریت مصرف را بخش مهمی از راهکارهای عبور از ناترازی برق عنوان کرد و گفت: حل مسئله ناترازی تنها با افزایش تولید امکان‌پذیر نیست و باید در کنار بخش‌های تولید، انتقال و توزیع، مصرف نیز به صورت جدی مدیریت شود.

اله‌داد با اشاره به عملکرد صنعت برق مازندران در ماه‌های اخیر اظهار کرد: کارکنان این مجموعه در شرایط دشوار تابستان و همچنین در دوره جنگ ۱۲ روزه، مسئولیت تأمین برق و خدمت‌رسانی به مشترکان را دنبال کردند و اقدامات انجام‌شده در این حوزه قابل تقدیر است.

وی افزود: حضور مسافرانی که به دلیل شرایط مناطق درگیر به مازندران آمده بودند، نیاز به استمرار خدمات زیرساختی را افزایش داد و صنعت برق استان نیز توانست وظیفه خود را در این شرایط به خوبی انجام دهد.

مدیرعامل توانیر یکی از محورهای مهم فعالیت صنعت برق در مازندران را کاهش بار غیرضروری شبکه دانست و گفت: شناسایی انشعاب‌ها و مصارف غیرمجاز، جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و اجرای برنامه‌های کاهش تلفات، از اقداماتی است که به استفاده بهتر از ظرفیت موجود شبکه کمک می‌کند.

اله‌داد ادامه داد: مقابله با مصارف غیرمجاز تنها به کاهش مصرف برق محدود نمی‌شود، بلکه با کاهش فشار بر شبکه، از فرسودگی و آسیب تجهیزات نیز جلوگیری کرده و می‌تواند کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان را ارتقا دهد.

وی با اشاره به شرایط متفاوت شبکه برق مازندران، پراکندگی مشترکان و گستردگی شبکه‌های فشار ضعیف را از جمله موضوعاتی دانست که باید در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای استان مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت توانیر همچنین بر ضرورت استفاده بیشتر از فناوری‌های نوین در شبکه برق تأکید کرد و گفت: هوشمندسازی، کنترل دقیق‌تر مصرف، کاهش تلفات فنی و غیرفنی و شناسایی سریع مصارف غیرمجاز باید در اولویت برنامه‌های صنعت برق استان قرار گیرد.

اله‌داد با بیان اینکه همراهی مشترکان نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت مصرف دارد، اظهار کرد: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که با مشارکت مردم و اجرای برنامه‌های هدفمند می‌توان مصرف برق را کنترل و بخشی از فشار وارد بر شبکه را کاهش داد.

وی در پایان از مجموعه مدیریتی و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق مازندران برای فعالیت‌های انجام‌شده در زمینه پایداری شبکه، مدیریت مصرف، کاهش تلفات و مقابله با استفاده‌های غیرمجاز از برق قدردانی کرد.