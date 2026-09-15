به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خسروی با تأکید بر ضرورت مقابله با فعالیت مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز، نسبت به سوءاستفاده از انشعاب‌ها و پروانه‌های بخش کشاورزی برای راه‌اندازی مزارع استخراج رمزارز هشدار داد و گفت: استفاده از برق اختصاص‌یافته به چاه‌های آب و واحدهای کشاورزی برای فعالیت‌های خارج از چارچوب تعیین‌شده، تخلف محسوب می‌شود و باید با آن برخورد شود.

وی با اشاره به آثار فعالیت ماینرهای غیرمجاز بر شبکه برق ادامه داد: استخراج رمزارز به دلیل مصرف بالای انرژی، در صورت انجام خارج از ضوابط و بدون مجوز، می‌تواند بار قابل توجهی به شبکه تحمیل کند و در برخی نقاط موجب افزایش فشار بر تجهیزات و زیرساخت‌های توزیع برق شود.



وی افزود: استمرار چنین فعالیت‌هایی علاوه بر افزایش مصرف غیرمتعارف برق، می‌تواند احتمال بروز اختلال در تأمین برق را افزایش دهد و هزینه‌های بیشتری را به شبکه تحمیل کند؛ از این رو شناسایی و جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز باید با جدیت دنبال شود.

انشعاب کشاورزی برای استخراج رمزارز نیست

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره سوءاستفاده از ظرفیت‌های بخش کشاورزی بیان کرد: برق اختصاص‌یافته به چاه‌های آب و واحدهای کشاورزی با هدف مشخصی تأمین می‌شود و استفاده از این ظرفیت برای استخراج رمزارز، خارج از چارچوب مصرف تعیین‌شده است.

خسروی ادامه داد: لازم است موضوع استفاده غیرمجاز از ظرفیت‌ها و مجوزهای بخش کشاورزی برای استخراج رمزارز به شکل گسترده برای بهره‌برداران این حوزه تبیین شود تا صاحبان انشعاب‌های کشاورزی نسبت به پیامدهای واگذاری یا استفاده غیرمجاز از ظرفیت برق خود آگاهی بیشتری داشته باشند.

وی تصریح کرد: برخورد با این پدیده تنها یک موضوع مرتبط با میزان مصرف برق نیست، بلکه صیانت از زیرساخت‌های شبکه و رعایت حقوق میلیون‌ها مشترکی است که باید برق مورد نیاز خود را در چارچوب الگوی مصرف دریافت کنند.

مزارع صنعتی و کشاورزی در کانون پایش

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز همچنین بر ضرورت افزایش نظارت بر واحدهای صنعتی و کشاورزی تأکید کرد و گفت: مزارع و واحدهای فعال در بخش‌های صنعتی و کشاورزی باید در کانون پایش و اطلاع‌رسانی قرار گیرند تا از سوءاستفاده احتمالی از انشعاب‌ها و مجوزهای این واحدها برای استخراج غیرمجاز رمزارز جلوگیری شود.

خسروی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی ملی در زمینه کشف مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز افزود: اطلاع‌رسانی شفاف درباره مراکز شناسایی‌شده می‌تواند در افزایش آگاهی عمومی، پیشگیری از تخلفات مشابه و جلوگیری از سوءاستفاده از ظرفیت‌های قانونی بخش‌های مختلف مؤثر باشد.

وی ادامه داد: برخی مراکز استخراج غیرمجاز ممکن است با استفاده از ظرفیت برق واحدهای صنعتی یا کشاورزی فعالیت کنند و به همین دلیل شناسایی الگوهای مصرف غیرمتعارف و بررسی موارد مشکوک اهمیت ویژه‌ای دارد.

مصرف سنگین ماینرها و فشار بر تجهیزات برق

خسروی با بیان اینکه فعالیت ماینرهای غیرمجاز می‌تواند مصرف سنگین و غیرمتعارفی را به شبکه تحمیل کند، گفت: افزایش بار مصرف در یک نقطه، به‌ویژه زمانی که خارج از الگوی پیش‌بینی‌شده شبکه باشد، می‌تواند فشار بیشتری بر تجهیزات توزیع وارد کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز اضافه کرد: فعالیت غیرمجاز استخراج رمزارز همچنین می‌تواند مدیریت بار و برنامه‌ریزی برای تأمین برق پایدار را با دشواری مواجه کند؛ بنابراین جلوگیری از انشعاب‌گیری یا استفاده غیرمجاز از ظرفیت‌های موجود، بخشی از فرآیند صیانت از شبکه برق محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: هدف از برخورد با این مراکز، جلوگیری از مصرف غیرمجاز و حفاظت از زیرساخت‌هایی است که سرمایه عمومی محسوب می‌شوند و باید برای تأمین برق همه مشترکان مورد استفاده قرار گیرند.

همکاری مردم در شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز در ادامه از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز، موضوع را از طریق مسیرهای اعلام‌شده به صنعت برق اطلاع دهند.

خسروی گفت: شهروندان، بهره‌برداران بخش کشاورزی و صاحبان واحدهای صنعتی می‌توانند با گزارش موارد مشکوک، در شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز و جلوگیری از تحمیل بار اضافی به شبکه برق نقش مؤثری ایفا کنند.

وی افزود: همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول در شناسایی این مراکز، علاوه بر کمک به جلوگیری از مصرف غیرمجاز برق، زمینه صیانت از تجهیزات شبکه و کاهش احتمال بروز اختلال در تأمین برق مشترکان را فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز در پایان خاطرنشان کرد: صیانت از شبکه برق نیازمند همکاری مجموعه صنعت برق، دستگاه‌های مسئول و مردم است و اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره فعالیت‌های غیرمجاز می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از سوءاستفاده از انشعاب‌ها و ظرفیت‌های قانونی بخش‌های مختلف داشته باشد.