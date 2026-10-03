ساتبا نظام قراردادی منسجم برای خرید برق تجدیدپذیر تدوین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیدا صیادجو، رئیس گروه دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا، با اشاره به مصوبه جدید این سازمان اظهار کرد: این مقررات با استناد به بندهای یک و ۶ ماده ۶ اساسنامه ساتبا و با هدف ایجاد نظام قراردادی منسجم در حوزه خرید برق از بخش غیردولتی و نیروگاه‌های تجدیدپذیر تدوین شده و از سوی وزارت نیرو نیز ابلاغ شده است.

وی افزود: این مصوبه چارچوب واحدی برای طراحی، تدوین، انعقاد، اجرا، نظارت، اصلاح و خاتمه قراردادهای خرید برق ایجاد می‌کند.

رئیس گروه دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا ادامه داد: بر اساس این مقررات، مسئولیت تنظیم و ابلاغ الگوهای قراردادی تیپ، نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادها و همچنین تهیه ضوابط نرخ‌های پایه خرید تضمینی برق بر عهده ساتبا خواهد بود.

تغییر مقررات به قراردادهای امضاشده تسری نمی‌یابد

صیادجو با اشاره به یکی از مفاد این مقررات گفت: تغییرات بعدی در قوانین و مقررات، عطف به ماسبق نمی‌شود و تأثیری بر قراردادهای امضاشده نخواهد داشت.

وی این حکم را از جمله سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای ایجاد اطمینان و امنیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تجدیدپذیر عنوان کرد.

رئیس گروه دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا همچنین از سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران نیروگاه‌های تجدیدپذیر خواست فعالیت‌های خود را با دستورالعمل‌های جدید، از جمله دستورالعمل صدور پروانه و الگوهای قراردادی که قرار است ابلاغ شود، منطبق کنند.

صیادجو افزود: در صورت فسخ قرارداد به دلیل تقصیر سرمایه‌گذار، وی حداکثر تا دو سال از انعقاد قرارداد جدید با ساتبا محروم خواهد شد.