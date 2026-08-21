به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، مهدی حسینی، مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقرراتسازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به مهمترین چالشهای بودجهای در مسیر توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر اظهار کرد: تخصیص منابع یکی از مهمترین موضوعات و چالشهای بودجهای این حوزه است.
وی افزود: با توجه به شرایط تورمی کشور، هرچه منابع در نظر گرفتهشده از محل خزانهداری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی سریعتر تخصیص یابد، روند اجرای پروژهها نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت.
مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا ادامه داد: تسریع در تخصیص منابع علاوه بر سرعت بخشیدن به اجرای پروژهها، به نفع سرمایهگذاران بخش خصوصی نیز خواهد بود؛ چرا که سرمایهگذاران میتوانند منابع خود را سریعتر دریافت کرده و بازپرداخت تسهیلات و منابع استقراضی خود را در زمان کوتاهتری انجام دهند.
حسینی با اشاره به موانع پیش روی اجرای پروژههای تجدیدپذیر تصریح کرد: عوامل مختلفی میتواند باعث شود اهداف تعیینشده با سرعت مورد انتظار محقق نشود که یکی از مهمترین این موارد، موضوع تخصیص ارز به بخش خصوصی است.
وی افزود: مسائل مرتبط با حملونقل و چالشهای لجستیکی در داخل کشور نیز در مقاطعی موجب کند شدن روند اجرای پروژهها شده است؛ در غیر این صورت، دستیابی به اهداف توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر میتوانست با سرعت بیشتری انجام شود.
مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در تأمین مالی پروژهها عملکرد موفقی داشته و بسیاری از سرمایهگذاران توانستهاند از منابع صندوق توسعه ملی و اعتبارات بانکی استفاده کنند.
حسینی افزود: با وجود عملکرد موفق بخش خصوصی، همچنان انتظار این بخش از دولت، افزایش تسهیلگری در حوزه تأمین ارز، تعرفهگذاری و فراهم کردن فضای مناسبتر برای فعالیت سرمایهگذاران حوزه انرژیهای تجدیدپذیر است.
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