محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در گفتگو با خبرنگار مهر از آخرین وضعیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور، تسهیلات بانکی برای نصب پنل‌های خانگی و تکالیف قانونی صنایع در تأمین برق از منابع تجدیدپذیر سخن گفت.

او با اشاره به اجرای حدود ۴۰۰ پروژه فعال، از برنامه‌ریزی برای کاهش ناترازی برق در تابستان پیش رو خبر داد و هشدار داد که صنایع در اجرای تکالیف قانونی خود کوتاهی کرده‌اند.

ظرفیت تجدیدپذیر از ۴۵۰۰ مگاوات گذشت؛ ۴۰۰ پروژه خورشیدی در صف بهره‌برداری

طرزطلب با اعلام آخرین آمار از وضعیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور گفت: در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به بیش از ۴۵۰۰ مگاوات افزایش یافته است.

وی افزود: بخشی از این پروژه‌ها برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و کمک به کاهش ناترازی برق در تابستان برنامه‌ریزی شده که حدود ۴۰۰ پروژه فعال با ظرفیت ۲۵۰۰ مگاوات را شامل می‌شود.

معاون وزیر نیرو تصریح کرد: با بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور تا اوج بار به ۷ هزار مگاوات افزایش خواهد یافت.

تسهیلات بانکی نیروگاه پشت‌بامی در راه است؛ مقایسه قیمت پیمانکاران از طریق سامانه مهرسان

رئیس ساتبا درباره تسهیلات بخش خانگی برای احداث نیروگاه‌های پشت‌بامی توضیح داد: تسهیلات برای استفاده مشترکان خانگی جهت احداث نیروگاه‌های پشت‌بامی از طریق سیستم بانکی پرداخت می‌شود.

وی در ادامه گفت: در سال جاری برای پرداخت این مبلغ توسط بانک‌ها در حال مذاکره هستیم و امیدواریم به زودی این فرایند طبق روال سیستم بانکی که همه‌ساله به تدریج آغاز می‌شود، اجرایی شود.

طرزطلب افزود: هزینه‌ها نیز همانند بسیاری از کالاها و فعالیت‌ها مقداری افزایش یافته که شامل هزینه‌های اجرایی و تجهیزات است.

معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه نصب و اجرای نیروگاه‌های خورشیدی خانگی توسط شرکت‌ها و پیمانکاران خصوصی انجام می‌شود تصریح کرد: متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه مهرسان به آدرس mehrsun.satba.gov.ir به فهرست پیمانکاران و شرکت‌های مورد تأیید ساتبا دسترسی پیدا کنند و حتی با ثبت‌نام در پلتفرم‌های مورد تأیید، قیمت‌ها را نیز خود مقایسه کنند.

صنایع به تکلیف قانونی خود عمل نکردند؛ ۳۳۸ مگاوات نیروگاه صنعتی در مرحله اجرا

طرزطلب در پاسخ به پرسشی درباره نقش انرژی خورشیدی در تأمین برق صنایع مادر، با انتقاد از عملکرد صنایع در این حوزه گفت: صنایع باید خود برای تأمین برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام کنند و در این خصوص قانون نیز با صراحت راه را مشخص کرده است.

وی تاکید کرد: بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان که در سال ۱۴۰۱ برای اجرا به دولت ابلاغ شده، صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند.

معاون وزیر نیرو تصریح این میزان در پایان سال پنجم باید حداقل به ۵ درصد برسد در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد مذکور از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه و از آن‌ها اخذ کند.

رئیس ساتبا ادامه داد: صنایعی که ملزم به خرید برق در بورس انرژی هستند، می‌توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه‌شده در بورس انرژی خریداری کنند.

او با تأکید بر ضرورت اجرای این تکالیف افزود: واقعیت آن است که اگر صنایع در طول سال‌های گذشته به تکلیف قانونی خود عمل کرده بودند، اکنون باید شاهد شرایط بهتری می‌بودیم.

طرزطلب در ادامه از پروژه‌های در دست اجرا خبر داد: در ساتبا به منظور هدایت و پیگیری بهتر این پروژه‌ها، دفتر ویژه‌ای با عنوان طرح‌های ویژه توسعه نیروگاهی این موارد را پیگیری می‌کند. در حال حاضر نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی متعلق به پالایشگاه نفت تهران در یزد، نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی فولاد چادرملو در خضرآباد یزد، نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی در پرند، نیروگاه ۲۵ مگاواتی در نیشابور و نیروگاه ۱۳ مگاواتی شرکت آلومینیوم ایرالکو در حال اجرا هستند.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، این پروژه‌ها باید ظرف ۶ تا حداکثر ۹ ماه آینده تکمیل و به مدار شبکه سراسری وارد شوند.

رئیس ساتبا در پایان تصریح کرد: تا پیش از این نیز تعدادی از صنایع اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی برای تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود کرده بودند، اما هنوز تا رسیدن به هدف‌گذاری پیش‌بینی‌شده در قانون، راه زیادی داریم.