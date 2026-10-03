۱۲ تن کالا در آبادان معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت امیری پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این اقلام شامل کالاهای مجاز داخلی، قاچاق و فرآورده‌های فاسد بوده است که طی عملیات مشترک میان مرکز بهداشت، نیروهای انتظامی و اداره صنعت، معدن و تجارت کشف و ضبط شد.

وی افزود: وزن کل اقلام معدوم شده ۱۲ هزار و ۴۷ کیلوگرم بود که در یک انبار غیرمجاز در شهرستان آبادان شناسایی و توقیف شده بود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان با تأکید بر اهمیت این اقدام در جلوگیری از ورود محصولات خطرناک به زنجیره تأمین تصریح کرد: از شهروندان می‌خواهیم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا کارشناسان مربوطه در اسرع وقت اقدام لازم را انجام دهند.