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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

۱۲ تن کالا در آبادان معدوم شد

۱۲ تن کالا در آبادان معدوم شد

آبادان - معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت:در راستای صیانت از سلامت عمومی و مقابله با عرضه کالاهای غیرمجاز، بیش از ۱۲ تن کالای احتکار شده و تاریخ‌گذشته با دستور قضایی معدوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت امیری پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این اقلام شامل کالاهای مجاز داخلی، قاچاق و فرآورده‌های فاسد بوده است که طی عملیات مشترک میان مرکز بهداشت، نیروهای انتظامی و اداره صنعت، معدن و تجارت کشف و ضبط شد.

وی افزود: وزن کل اقلام معدوم شده ۱۲ هزار و ۴۷ کیلوگرم بود که در یک انبار غیرمجاز در شهرستان آبادان شناسایی و توقیف شده بود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان با تأکید بر اهمیت این اقدام در جلوگیری از ورود محصولات خطرناک به زنجیره تأمین تصریح کرد: از شهروندان می‌خواهیم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا کارشناسان مربوطه در اسرع وقت اقدام لازم را انجام دهند.

کد مطلب 6966204

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    نظرات

    • IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      3 2
      پاسخ
      بدید به مردم لطفن
    • ستاره IR ۰۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      3 1
      پاسخ
      موادغذایی خارجی حتی بعد از اتمام انقضا خراب نمی‌شود

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