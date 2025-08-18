  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

کشف محموله ۱۳ میلیارد ریالی مکمل‌ها و داروهای قاچاق در آبادان

آبادان - پلیس امنیت اقتصادی گمرک آبادان با همکاری معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان، محموله‌ای از مکمل‌های غذایی و داروهای قاچاق به ارزش ۱۳ میلیارد ریال را کشف و ضبط کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هدا مجیری صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار داشت: این محموله غیرمجاز شامل انواع مکمل‌های غذایی و داروهای قاچاق بود که توسط پلیس امنیت اقتصادی گمرک آبادان شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: پس از بررسی‌های کارشناسی، مشخص شد این محموله فاقد مجوزهای قانونی بوده و به همین دلیل به‌عنوان کالای قاچاق شناخته شد. این اقلام به واحد مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت‌محور تحویل داده شده و پرونده تخلف در حال پیگیری قضائی است.

مجیری با تأکید بر اینکه ورود غیرقانونی اقلام سلامت‌محور تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و دارویی کشور به شمار می‌رود، تصریح کرد: معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان با قاطعیت به مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت‌محور ادامه خواهد داد تا از سلامت عمومی جامعه حفاظت کند.

