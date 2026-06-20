بیش از یک تن مواد غذایی فاسد در آبادان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله شکری عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی دریافت شکایات مردمی، بازرسی مشترکی با حضور کارشناسان بهداشت محیط، رئیس اماکن نیروی انتظامی، رئیس تعزیرات حکومتی و کارشناسان دامپزشکی از یک فروشگاه بزرگ مواد غذایی در سطح شهر آبادان انجام شد.

وی افزود: در جریان این بازدید تخلفات بهداشتی گسترده‌ای شناسایی شد و در بررسی‌های میدانی در مجموع یک هزار و ۳۷۲ کیلوگرم انواع مواد غذایی و اقلام مصرفی شامل گوشت قرمز و مرغ، سوسیس، کالباس، کره گیاهی، آبمیوه و همچنین برخی مواد شوینده و بهداشتی که تاریخ مصرف آنها گذشته و فاسد شده بود، کشف و توقیف شد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان آبادان ادامه داد: فعالیت‌های غیربهداشتی این فروشگاه سلامت شهروندان را به طور جدی تهدید می‌کرد: بنابراین ضمن ضبط کامل اقلام فاسد، دستور پلمب فوری این واحد صنفی صادر و پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی توضیح داد: مرکز بهداشت در راستای حفظ سلامت عمومی و پیشگیری از عرضه محصولات غیربهداشتی، نظارت‌ها و بازرسی‌های بهداشتی از مراکز عرضه مواد غذایی را به صورت مستمر ادامه خواهد داد.

شکری در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ به صورت شبانه‌روزی گزارش دهند یا به صورت حضوری به مرکز بهداشت مراجعه کنند تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.