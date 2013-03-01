به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضائی بعدازظهر جمعه در آئین تجلیل از معاونان، مربیان و کارشناسان امور تربیتی از اجرای طرح تقویت باورهای دینی دانش آموزان خبر داد و اظهار داشت: طرح و برنامه‌ها در این خصوص جمع آوری شده است که با اختصاص اعتبارات لازم این طرح تا پایان سال تحصیلی اجرایی می‌شود.

وی در ادامه بیان داشت: دشمن اعتقادات نوجوانان و جوانان مورد هدف قرار داده‌ است و بیش از 40 شبکه ماهواره‌ای با هدف تضعیف اعتقادات کودکان، نوجوانان و جوانان برنامه دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان ساخت: دلسوزترین فرد که خطرها و آسیب‌ها را درک می‌کند و به بچه‌ها گوشزد می‌کند مربیان پرورشی هستند.

وی با بیان اینکه دشمن برنامه‌های فرهنگی جامعه را تعقیب و برنامه ریزی می‌کند تصریح کرد: خانواده‌ها روی مسائل آموزشی دانش آموزان خود حساس هستند ولی در مسائل تربیتی که تهدید جدی خانواده‌هاست کمتر هزینه می‌کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر نیز با بیان اینکه لازم است به برنامه‌های تابستانی توجه ویژه کرد افزود: تابستان گذشته از 200 هزار نفر دانش آموز استان بوشهر 33 هزار نفر در فعالیت‌های تابستانی جذب شدند که انتظار این است این تعداد در تابستان آینده 50 درصد افزایش یابد.

علی موحدی به اجرای طرح هجرت پرداخت و تصریح کرد: دانش آموزان در تابستان گذشته در طرح هجرت شرکت کردند که ضمن تعمیرات و رنگ آمیزی مدارس بسیاری از مشکلات مراکز آموزشی را با 200 میلیون تومان برطرف کردند که فعالیت آنان معادل 500 میلیون تومان بود.

وی افزود: در مدارس 400 روحانی برای اقامه نماز جماعت، 45 خواهر طلبه برای فعالیت‌های مذهبی، 259 مشاور و 746 مربی و معاون پرورشی فعالیت می‌کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر مشارکت دانش آموزان در عرصه انتخابات مورد اشاره قرار داد و گفت: 180 هزار دانش آموز در انتخابات شوراهای دانش آموزی شرکت داشتند که 15 هزار نفرشان انتخاب شدند و دو نفر از دانش آموزان نیز در مجلس دانش آموزی کشور راه یافتند.

موحدی به شرکت دانش آموزان در مسابقه کتابخوانی با موضوع عفاف و حجاب ویژه دانش آموزان دخترانه اشاره کرد و گفت: در این برنامه بیش از 10 هزار کتاب «حجاب عزت است» بین دانش آموزان توزیع شد.

وی اضافه کرد: در مسابقات قرآن کریم 160 هزار دانش آموز در 27 رشته شرکت کردند که 500دانش آموز به مرحله کشوری راه یافتند و 50 نفر حائز رتبه برتر کشوری شدند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به اجرای برنامه نهضت ملی حفظ قرآن کریم در مدارس گفت: در این برنامه 27 هزار دانش آموز در 134 مدرسه ثبت نام کردند که 32 مدرسه آن ابتدایی است.