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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

حفاظت از پوشش گیاهی حسینان با آبیاری مستمر تاغ و آتریپلکس

حفاظت از پوشش گیاهی حسینان با آبیاری مستمر تاغ و آتریپلکس

دامغان- مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان از تداوم آبیاری، مراقبت و پایش نهال‌های تاغ و آتریپلکس حسینان برای حفظ و تثبیت پوشش گیاهی این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین مشیری پیش از ظهر شنبه در بازدید تاغزارهای دامغان، با اشاره به تداوم عملیات مراقبت و آبیاری این عرصه اظهار کرد: تاکنون ۹ مرحله آبیاری نهال‌های کاشته‌شده در پروژه ۱۰۰ هکتاری حسینان انجام شده است.

وی ادامه داد: گونه‌های تاغ و آتریپلکس با هدف توسعه پوشش گیاهی و احیای عرصه‌های منابع طبیعی در این منطقه کشت شدند.

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان تاکید داشت: عملیات آبیاری و مراقبت از این عرصه برای افزایش ضریب ماندگاری نهال‌ها به صورت مستمر ادامه دار است.

مشیری با بیان اینکه برای اجرای عملیات آبیاری و مراقبت از این پروژه بیش از ۳۲ میلیون ریال هزینه شده است، گفت: پایش و نگهداری نهال‌ها تا زمان استقرار مناسب آنها ادامه خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: موفقیت طرح‌های نهال کاری تنها به کاشت نهال محدود نمی‌شود و مراقبت، آبیاری و پایش مستمر، نقش مهمی در ماندگاری پوشش گیاهی و تحقق اهداف طرح‌های احیای منابع طبیعی دارد.

کد مطلب 6966211

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