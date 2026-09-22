مهرداد خزایی‌پول در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات نهال‌کاری در نوار ساحلی غرب مازندران با هدف تثبیت خاک، مقابله با فرسایش بادی و کاهش آثار ریزگردهای ساحلی در حال اجرا است.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از عرصه‌های ساحلی دریای کاسپین افزود: توسعه پوشش گیاهی در نوار ساحلی علاوه بر تثبیت خاک، نقش مهمی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی و کاهش آثار فرسایش بادی دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۶۰ هکتار از عرصه‌های ساحلی غرب استان نهال‌کاری شده است، گفت: این عملیات در راستای حفاظت از منابع طبیعی و تقویت پوشش گیاهی مناطق ساحلی با جدیت ادامه خواهد داشت.

خزایی‌پول تأکید کرد: حفظ و احیای پوشش گیاهی سواحل نیازمند استمرار اقدامات حفاظتی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای متناسب با شرایط طبیعی این مناطق است.

وی خاطرنشان کرد: منابع طبیعی و آبخیزداری در چارچوب برنامه‌های حفاظتی خود، توسعه پوشش گیاهی و تثبیت عرصه‌های ساحلی را دنبال می‌کند.