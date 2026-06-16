گلستان با کاشت ۶.۲ میلیون اصله نهال و بوته، تعهد ملی خود را محقق کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول مقسم ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به دستاوردهای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت اظهار کرد: این طرح که در سال ۱۴۰۵ به ایستگاه پایانی خود رسیده، فرصت ارزشمندی برای توسعه پوشش گیاهی، احیای عرصه‌های طبیعی و تثبیت مالکیت منابع طبیعی در کشور فراهم کرده است.

وی گفت: اداره‌کل منابع طبیعی گلستان در چهار محور زراعت چوب، جنگل‌کاری، توسعه فضای سبز و احیای مراتع در اجرای این طرح مشارکت داشته و تاکنون موفق به کاشت بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار اصله نهال و بوته در سطح استان شده است.

وی افزود: گلستان در اجرای تعهدات تعیین‌شده عملکرد موفقی داشته و توانسته رتبه دوم کشور را در شاخص ثبت نهال در واحد سطح به دست آورد؛ موضوعی که نشان‌دهنده برنامه‌ریزی مناسب و مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف است.

مقسم با اشاره به بازدید از عرصه جنگل‌کاری ۶۰ هکتاری در منطقه فَراغی بیان کرد: این پروژه با استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی شرکت سیمان پیوند گلستان اجرا شده و از نظر کیفیت اجرا، میزان استقرار نهال‌ها و زنده‌مانی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

وی ادامه داد: یکی از رویکردهای جدید منابع طبیعی، تمرکز بر نگهداری و مراقبت از نهال‌های کاشته‌شده است، زیرا موفقیت طرح‌های جنگل‌کاری تنها به کاشت نهال محدود نمی‌شود و بخش عمده اثربخشی آن به مراقبت‌های پس از کاشت وابسته است.

رئیس اداره جنگل‌کاری، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی گلستان خاطرنشان کرد: برای افزایش ضریب ماندگاری نهال‌ها، عملیات آبیاری مستمر در سال نخست اجرا شده و همچنین حدود ۹ کیلومتر کانال حفاظتی پیرامون عرصه ایجاد شده تا از ورود دام و آسیب به نهال‌های جوان جلوگیری شود.

وی درباره گونه‌های مورد استفاده در این پروژه گفت: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، عمده نهال‌های کاشته‌شده شامل گونه‌های بومی و سازگار مانند زیتون و داغداغان است و تنها بخش محدودی از عرصه به گونه‌های سوزنی‌برگ اختصاص یافته است.

مقسم همچنین از اجرای پروژه‌های مشابه در دیگر نقاط استان خبر داد و افزود: افزون بر این عرصه، حدود ۷۸ هکتار جنگل‌کاری دیگر نیز با مشارکت قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) اجرا شده که از نظر کیفیت و میزان موفقیت در استقرار نهال‌ها شرایط مطلوبی دارد.

وی تأکید کرد: تداوم مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند نقش مؤثری در توسعه پوشش گیاهی، حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با آثار تغییرات اقلیمی در استان داشته باشد.