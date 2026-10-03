رئیس هیئت کوهنوردی خوزستان ابقا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی خوزستان پیش از ظهر امروز شنبه با حضور مقدم دبیر فدراسیون، نیکونام مسئول کمیته امور استان‌های فدراسیون، بنی‌تمیم مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان و رئیس مجمع و اعضای مجمع در اهواز برگزار شد.

داود چاقوساز مسجدی، محمدرضا داودی نژاد و عبدالرضا سپهری کاندیدای احراز سمت ریاست هیئت کوهنوردی خوزستان بودند که داودی نژاد غایب بود.

در پایان رای‌گیری نیز سپهری با ۱۸ رای از ۳۰ رای ماخوذه برای چهار سال دیگر رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی خوزستان شد و چاقوساز ۱۲ رای را به خود اختصاص داد.