رتبه ۲۶ کوهنوردی خوزستان اصلاً قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم پیش از ظهر امروز شنبه در مجمع انتخابات هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی خوزستان بیان کرد: رشته کوهنوردی تبلوری از همدلی، احترام به طبیعت و در نهایت رشته رقابتی ورزشی است که هم جنبه رقابتی دارد و هم در بازی های آسیایی و المپیک بوده لذا حایز اهمیت است.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: یکی از وظایف هیئت ها پرورش استعداد، گسترش رشته و فعالیت در این راستا است.

وی ضمن تبریک به سپهری با ابراز گله مندی خطاب به وی بیان کرد: رتبه ۲۶ از بین ۳۰ استان اصلا برای ما قابل قبول نیست و باید با توجه به چهارچوب فدراسیون بازنگری در برنامه ها صورت گیرد و نباید در چهار سال پیش رو این اتفاق بیفتد.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان ادامه داد: افزایش اسمی رییس هیئت ها قابل نظر وزارتخانه، فدراسیون و اداره کل استان نیست و این مصداق مهندسی انتخابات است که حتما باید رصد صورت گیرد که در کدام شهرستان چه رئیسی فعالیت دارد اگر نداشت باید ورود کرده و اصلاح یا تغییر صورت گیرد.

بنی تمیم عنوان کرد: تک تک اعضای مجمع حق بازخواست بنده به عنوان متولی ورزش و رئیس هیئت را دارند؛ همه باید کنار یکدیگر باشیم و نباید کل بار را وزراتخانه، فدراسیون یا اداره کل به دوش داشته باشند.

وی اظهار کرد: از چاقوساز قهرمان خوب که به عنوان جوان با اراده در این رقابت حضور پیدا کردند قدردانی کرده و برای وی آرزوی موفقیت دارم.