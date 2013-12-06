رئیس جدید هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم شامگاه پنجشنبه با حضور هادی صابری دبیر فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی و عباس جهان بینی مدیرکل ورزش و جوانان استان قم، سیدمهدی غیاثی معاون توسعه امور ورزش این اداره کل و مرتضی روحیان مسئول حراست اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد و علیرضا حاج ظهیری را برای مدت چهار سال به عنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب کرد.

در حالی که این مجمع در چهار سال گذشته، سیدمرتضی لاجوردی را به عنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب کرده بود با پایان دوره چهارساله ریاست لاجوردی بار دیگر انتخابات این هیئت برگزار شد و این مجمع این بار م علیرضا حاج ظهیری را برای مدت چهار سال به عنوان رئیس جدید هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی قم برگزید.

با توجه به پایان دوره ریاست لاجوردی در این هیئت و بعد از دوره کوتاه مدت سرپرستی علیرضا حاج ظهیری در هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی قم، با تصمیم فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشورمان و هماهنگی با اداره کل ورزش و جوانان استان قم، انتخابات این هیئت با حضور پنج کاندیدا برگزار‌ شد.

با توجه به هماهنگی های انجام شده بین این اداره کل و فدراسیون اسکیت، مجمع جدید انتخابات هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی قم در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد و اعضای مجمع هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم بیشترین آراء خود را به نفع علیرضا حاج ظهیری یکی از پنج کاندیدای این مجمع به گلدان جمع آوری آراء انداختند.

آقایان آرامی، مصطفی لو، غلامی، حاج ظهیری و یعقوبی کاندیداهای احراز ریاست هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم بودند که پیش از رای گیری غلامی، یعقوبی و آرامی از ادامه کار انصراف دادند و در نهایت از بین حاج ظهیری و مصطفی لو رای گیری صورت گرفت.

تعداد 11 رای از آراء 16 عضو مجمع انتخابات هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم در حالی به علیرضا حاج ظهیری اختصاص یافت و وی به مدت چهار سال رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم شد که در ابتدای این مجمع عباس جهان بینی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم و سپس هادی صابری دبیر فدراسیون این رشته در خصوص وضعیت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم و همچنین رشته زیر مجموعه این هیئت یعنی سنگنوردی و انتظارات این اداره کل و فدراسیون از رئیس جدید این هیئت در چهار سال آینده به ایراد سخن پرداختند.

علیرضا حاج ظهیری به عنوان مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم در حالی مسئولیت ریاست هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم را تا سال 1396 بر عهده گرفت که پیش از این به عنوان مدیر کل سابق کمیته امداد امام خمینی در استان چهار محال بختیاری، مدیرکل سابق دفتر برنامه ریزی حمایتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی و مشاور معاون توسعه و پشتیبانی جمعیت هلال احمر فعالیت کرده است و بهمن ماه سال 1391 به مدیر عاملی جمعیت هلال احمر استان قم منصوب شد.