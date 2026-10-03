واترپلو از کسب مدال بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی واترپلو در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی ناگویا امروز (شنبه، ۱۱ مهر) به مصاف چین رفت. در این دیدار شاگردان مهدی پنام‌تاش در مجموع چهار کوارتر با نتیجه ۱۳ بر ۹ شکست خوردند و در جایگاه چهارم این دوره از بازی‌ها، ایستادند.



تیم ملی واترپلو در مرحله گروهی نیز با نتیجه ۱۲ بر ۸ مقابل چین، شکت خورده بود.