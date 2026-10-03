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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

واترپلو از کسب مدال بازماند

واترپلو از کسب مدال بازماند

تیم ملی واترپلو در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی مقابل چین شکست خورد و با کسب جایگاه چهارم به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی واترپلو در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی ناگویا امروز (شنبه، ۱۱ مهر) به مصاف چین رفت. در این دیدار شاگردان مهدی پنام‌تاش در مجموع چهار کوارتر با نتیجه ۱۳ بر ۹ شکست خوردند و در جایگاه چهارم این دوره از بازی‌ها، ایستادند.

تیم ملی واترپلو در مرحله گروهی نیز با نتیجه ۱۲ بر ۸ مقابل چین، شکت خورده بود.

کد مطلب 6966278

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    نظرات

    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      1 0
      پاسخ
      طبق معمول بی مدال موندن. سه تا پنالتی از دست دادن دریغ از یک ذره پیشرفت

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