به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی واترپلو که در بازی های ۲۰۱۸ جاکارتا صاحب مدال برنز شده بود، از حضور در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا موفق به کسب مدال نشد در حالیکه با امید به کسب مدال و حتی قول دستیابی به آن وارد این دوره بازی ها شد اما با ایستادن روی سکوی چهارم، پایان ناخوشایندی برای خود رقم زد.

پیش از این مهدی یزدان خواه کاپیتان تیم ملی واترپلو در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر تلاشی که خود و هم تیمی هایش برای آماده سازی داشتند، اینگونه عنوان کرده بود که تیمش در بخش فنی و تاکتیکی نتوانست به سطح مورد نیاز برای رقابت با تیم‌ های برتر قاره برسد و بر همین اساس خواستار بازنگری فنی در تیم شده بود.

محسن رضوانی رئیس فدراسیون ورزش آبی اما می گوید مسئولیت نتایج تیم ملی واترپلو در بازی های آسیایی را بر عهده می گیرد، وی با تاکید بر اینکه برای دومین بار در طول عمر ورزشی اش، بابت واترپلو و نتیجه نگرفتن این تیم متحمل ضربه و آسیب شد، گفت که قطعا نشستی با وزیر ورزش خواهد داشت تا گزارش عملکرد و توضیحات لازم را ارائه دهد. وی همچنین اینگونه عنوان کرد که در صورت تشخیص کمیته فنی، کادر فنی تغییر می کند و اگر نیاز باشد، خودش هم از فدراسیون می رود.

واترپلو از تیم های ناکام در ناگویا بود که با کسب جایگاه چهارم به کار خود پایان داد

محسن رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه پیش از تصدی فدراسیون ورزش های آبی به عنوان بازیکن در ترکیب تیم ملی واترپلو حضور داشت، گفت: ۱۵ سال کاپیتان تیم ملی واترپلو بودم و با ۱۱ مربی خارجی هم کار کردم. طی سال های مختلف هم ۲ بار بابت تیم ملی واترپلو و نتیجه نگرفتنش ضربه خوردم، یک بار در بازی های آسیایی بوسان که بازیکن تیم بودم اما با تحمیل شکست به تیم مان، اجازه ندادن به حق مان که مدال بود، برسیم. یکبار هم اینبار در بازی های آسیایی ناگویا.

وی در این زمینه ادامه داد: در جریان بازی های آسیایی، تیم کره جنوبی برابر چین پیروز شد و تیم ملی ما هم کره جنوبی را شکست داد. اینگونه شد که مجموعه تیم تصور کرد بازی راحتی را با چین خواهد داشت اما مقابل این تیم بازی خوبی انجام ندادند و در نهایت هم نتوانستند آنگونه که انتظار می رفت، نتیجه بگیرند.

رئیس فدراسیون ورزش های آبی تاکید کرد: این در حالی بود که برای آماده سازی تیم اعزامی به ناگویا با توجه به شرایط، از هیچ تلاشی کوتاهی نشد. فدراسیون در دوره سرپرستی بود و من سه ماه پیش از بازی های آسیایی دوباره متصدی فدراسیون شدم. در فاصله زمانی باقی مانده تا اعزام به ناگویا، دو اردوی برون مرزی در روسیه و ترکیه برای تیم تدارک دیده شد که با دیدارهای تدارکاتی هم همراه بود اما کافی نبودند.

رضوانی می گوید در مورد نتایج واترپلو قطعا نشستی با وزیر خواهم داشت و حتی اگر لازم باشد از فدراسیون می روم چون مسئولیت این ناکامی با من است

رضوانی با بیان اینکه تیمی مانند قزاقستان ۲.۵ ماه متوالی در اردوی صربستان حضور داشت، گفت: ملی پوشان ما در مجموع به خاطر شرایط کشور و فدراسیون، از خرداد به صورت جدی وارد اردوی آماده سازی شدند و تا پیش از اعزام به ناگویا هم ۷ بازی رسمی انجام دادند که اصلا کافی نبود. دیدار تدارکاتی برای تیمی که بازی های اسیایی را در پیش دارد و باید با رقیبانی که مدام در اردو و بازی به سر می برند، روبرو شود، اهمیت زیادی دارد. این تعداد کم بازی، خیلی زیادی روی عملکرد تیم تاثیر داشت و به نظرم تیم بیشترین اسیب را از همینجا دید.

وی با یاداوری اینکه فهرست اولین (لانگ لیست) واترپلو در دوره سرپرستی فدراسیون برای کمیته ارسال شده بود، تصریح کرد: آی دی کارت صرفا برای افرادی که در این فهرست باشند، صادر می شود و امکان اضافه کردن نام جدید نیست، این در حالی است که در لانگ لیست واترپلو، نام روانشناس تیم نبود و به همین دلیل شرایط اعزام او مهیا نشد. حضور او در جریان بازی های آسیایی می توانست به هماهنگی و تعامل بیشتر میان بازیکنان و مربیان کمک کند.

رئیس فدراسیون ورزش های آبی تاکید کرد: همه اینها در ناکامی تیم ملی واترپلو در دستیابی به مدال تاثیر داشت در حالیکه من در مورد این تیم قول مدال داده بودم. بنابراین خودِ من باید پاسخگو باشم. مسئولیت این ناکامی بر عهده من به عنوان رئیس فدراسیون است و حتی اگر لازم باشد، به خاطر آن از فدراسیون می روم.

رضوانی همچنین بر برگزاری نشستی با وزیر ورزش برای ارائه گزارش عملکرد تیم های اعزامی فدراسیون ورزش های آبی به ناگویا و دیگر موارد تاکید کرد و گفت: انصافا وزیر ورزش حمایت های لازم را فدراسیون داشته است. در مورد مسائل مالی، از کمک های لازم با در نظر گرفتن شرایط دریغ نشد ضمن اینکه هیئت های استانی به استخر نیاز داشتند که وزیر ورزش طی با ابلاغ یک بخشنامه مبنی بر واگذاری استخر به هیئت ها خارج از مزایده، گام بزرگی در این زمینه برداشت و کمک بزرگتری به فدراسیون داشت.

به گفته رضوانی و در صورت تشخیص کمیته فنی، کادر فنی تیم ملی واترپلو تغییر می کند

وی تاکید کرد: بابت تیم ملی واترپلو و نتیجه نگرفتن این تیم، خودِ من به عنوان رئیس بیشتر از هر فرد دیگری آسیب دیدم به خصوص که برای این تیم خیلی تلاش شد و از هر ارتباطی برای مهیا کردن شرایط اماده سازی استفاده شد. بازهم تاکید می کنم که مسئولیت این ناکامی را بر گردن می گیرم.

رئیس فدراسیون ورزش های آبی در پاسخ به این پرسش که «احتمال تغییر کادر فنی تیم ملی واترپلو وجود دارد؟»، به آغاز رقابت های لیگ واترپلو از اول آذرماه اشاره کرد و با تاکید بر اینکه فعلا تمرکز کمیته فنی روی این رقابت ها است، گفت: در مورد عملکرد تیم ملی واترپلو بررسی های شده است و ادامه هم خواهد داشت. اگر کمیته فنی تشخیص دهد، تغییر لازم در کادر فنی اعمال می شود.

محسن رضوانی در پایان گفت: سال ها بازیکن تیم ملی واترپلو بودم و برای چهارمین دوره هم متصدی فدراسیون هستم. با مربیان خارجی زیادی کار کرده ام و به طور کامل از شرایط واترپلو آگاهم با توجه به وضعیت تیم های رقیب و پیشرفت سریع آنها، تیم ملی واترپلو به مربی خارجی نیاز دارد.