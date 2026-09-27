تیم ملی واترپلو مقابل چین باخت

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، تیم ملی واترپلو ایران در دومین بازی خود از مرحله نخست مسابقات واترپلو بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز از ساعت ۱۵:۵۰ به وقت ژاپن در ورزشگاه ناگویا جنرال به مصاف تیم چین رفت.

در کوارتر اول چین بازی بهتری نسبت به ایران نشان داد هرچند که دروازه‌بان ایران چند توپ خوب را توانست بگیرد. کوارتر اول با نتیجه ۴ بر ۲ به سود چین به پایان رسید. در کوارتر دوم ایران بازی قابل قبولی از خود نشان داد و نتیجه ۷ بر ۶ به سود تیم چین شد.

در ابتدای نیمه دوم و کوارتر سوم دو تیم بازی پایاپایی را انجام دادند و امتیازات به صورت مساوی جلو می‌رفت و کوارتر سوم با نتیجه ۱۰ بر ۸ به سود چین به پایان‌ رسید. در کوارتر آخر بازی علیرغم تلاش ملی‌پوشان ایران اما این تیم چین بود که از موقعیت‌ها بهتر استفاده کرد و بازی با نتیجه ۱۲ بر ۸ به سود چین به پایان رسید.

تیم ملی واترپلو ایران با ترکیب مهدی یزدان‌خواه، آرمان شمس، اشکان ایرانپور، امید آقائی کریم، امیررضا جلیل‌پور، امین قویدل، حامد کریمی، عرفان صدرنیا، علیرضا مهری، فربد صبوری، مرصاد ادهم، مهدی برزگری، پیمان اسدی، علی ابوالقاسمی و امیرعطا خزاعی در این مسابقات حضور پیدا کرده است.

کادر فنی و سرپرستی تیم ایران نیز شامل سیروس طاهریان (سرپرست)، مهدی پنام‌تاش (سرمربی)، امیرهوشنگ همراهی و علیرضا شادپی (مربیان) است.

ملی‌پوشان کشورمان در سومین بازی خود روز دوشنبه ۶ مهرماه به مصاف تیم کره جنوبی می‌روند.