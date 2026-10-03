آزمون کشوری پوم و دان ۴ و ۵ تکواندو در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تورج خوشروزی اظهار کرد: آزمون ارتقای کمربند پوم دوره ۲۹۲ ویژه کمربندهای پوم و دان ۴ و ۵ با حضور ۵۹ تکواندوکار از سراسر کشور در خانه تکواندو استان اردبیل برگزار شد و شرکت‌کنندگان در فضایی تخصصی، توانمندی‌های فنی و مهارتی خود را به بوته ارزیابی گذاشتند.

وی افزود: از مجموع شرکت‌کنندگان،۷ تکواندوکار در رده پوم ۴ و تعداد ۳۰ ورزشکار در آزمون ارتقای دان ۴ شرکنت داشتند.

رئیس هیئت تکواندو استان اردبیل به آزمون ارتقای کمربند دان ۵ نیز اشاره کرد و گفت: ۲۲ تکواندوکار در آزمون ارتقای کمربند دان ۵ حضور داشتند که مسیر ارتقای فنی خود را در یکی از مهم‌ترین آزمون‌های رسمی تکواندو کشور دنبال کردند.

خوشروزی با اشاره به حضور چهره‌های برجسته تکواندو در این آزمون گفت: بهنام ابرار، استاد بزرگ تکواندو و دارنده دان ۹ ملی و دان ۹ کوکیوان به عنوان ناظر فدراسیون تکواندو در این آزمون حضور داشت و روند برگزاری و ارزیابی‌ها را نظارت کرد.

خوشروزی ادامه داد: سعید مکانی از آذربایجان غربی، دانش دولتخواه از آذربایجان شرقی و سعید مجتهدی از استان اردبیل نیز به عنوان ممتحنین، مسئولیت ارزیابی فنی شرکت‌کنندگان را برعهده داشتند.

وی میزبانی این رویداد ملی را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های تکواندو اردبیل دانست و خاطرنشان کرد: برگزاری آزمون کشوری در خانه تکواندو استان، علاوه بر فراهم کردن امکان حضور تکواندوکاران استان‌های مختلف کشور در اردبیل، زمینه‌ای برای ارزیابی دقیق توانمندی‌های فنی ورزشکاران و ارتقای سطح کیفی تکواندو در مسیر توسعه این رشته فراهم کرد.