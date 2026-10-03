توسعه متوازن شهر و ارتقای کیفیت زندگی مردم در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار اردبیل اظهار کرد: تأمین و واردات دستگاه‌های این مجموعه نیز در دستور کار قرار گرفته و از طرح‌های مهم زیرساختی شهر اردبیل محسوب می‌شود.

وی افزود: ارتقای زیرساخت‌های شهری و اجرای طرح‌های عمرانی باید با جدیت دنبال شود و استانداری در چارچوب ظرفیت‌های موجود برای تأمین مالی و تسریع در اجرای این پروژه‌ها همکاری خواهد کرد.

استاندار اردبیل بر ضرورت حمایت از پروژه‌های عمرانی در دست اجرای شهرداری تأکید کرد و ادامه داد: برای پیشبرد این طرح‌ها، کمک به تأمین مالی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف باید مورد توجه قرار گیرد.

امامی یگانه با تاکید بر پرهیز از نگاه‌های سیاسی و حاشیه‌ای، تصریح کرد: دغدغه اصلی باید توسعه استان و گره‌گشایی از مسائل مردم باشد و مدیران شهری و اعضای شورا با تمرکز بر مسائل واقعی شهر، برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تلاش کنند.

وی توجه ویژه به مناطق حاشیه‌ای شهر اردبیل را ضروری دانست و بیان کرد: توسعه متوازن در مناطق مختلف شهری باید مورد توجه قرار گرفته و مسائل اجتماعی و آسیب‌های موجود در لایه‌های مختلف شهر براساس اولویت‌بندی شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

استاندار اردبیل ساماندهی ورودی‌های شهر اردبیل را از دیگر اولویت‌های مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: استانداری در این زمینه حمایت‌های لازم را انجام خواهد داد تا وضعیت ورودی‌های شهر ساماندهی و سیمای شهری ارتقا یابد.

امامی یگانه همچنین بر استفاده از ظرفیت منطقه آزاد برای ورود ماشین‌آلات امدادی، خدماتی و حمل‌ونقل به استان تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند به نوسازی ناوگان مورد نیاز دستگاه‌های خدمات‌رسان و مدیریت شهری کمک کند.

وی مدیریت پسماند را از موضوعات مهم شهر اردبیل دانست و اظهار کرد: شهرداری باید برنامه مشخص و عملیاتی برای مدیریت پسماند داشته باشد و این موضوع با جدیت دنبال شود.

استاندار اردبیل خواستار تدوین و اجرای طرح‌های مدیریت حوادث غیرمترقبه در شهرداری شد و ادامه داد: مدیریت شهری باید برای مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری از آمادگی و برنامه‌ریزی لازم برخوردار باشد.

امامی یگانه جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های شهری را ضروری دانست و بیان کرد: برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، باید از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استفاده و زمینه حضور و مشارکت آن‌ها در پروژه‌های شهری فراهم شود.

وی توسعه فضای سبز شهر اردبیل را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: افزایش سرانه فضای سبز و توجه به کیفیت محیط شهری باید در برنامه‌های مدیریت شهری مورد اهتمام قرار گیرد.