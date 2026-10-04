به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی مهسا بهشتی و طاها نعمتی‌مقدم، دو ورزشکار موفق استان اردبیل، مدال‌های آسیایی خود را به آستان قدس رضوی تقدیم کردند.

در این مراسم که در نمایندگی خدمت رضوی استان اردبیل برگزار شد، مهسا بهشتی مدال برنز خود از بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ ژاپن و طاها نعمتی‌مقدم مدال نقره رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان در مصر را به آستان مقدس حضرت امام رضا(ع) اهدا کردند.

عوض نخست، در این مراسم ضمن تبریک موفقیت‌های این دو ورزشکار اظهار کرد: اهدای مدال‌های قهرمانی به آستان قدس رضوی، اقدامی ارزشمند و بیانگر پیوند ورزش قهرمانی با فرهنگ دینی و معنوی است.

وی افزود: این اقدام نشان می‌دهد که موفقیت در عرصه ورزش، علاوه بر افتخارآفرینی در میادین ملی و بین‌المللی، می‌تواند زمینه‌ساز ترویج ارزش‌های فرهنگی و معنوی در جامعه نیز باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با اشاره به عملکرد درخشان ورزشکاران استان در رقابت‌های بین‌المللی خاطرنشان کرد: مهسا بهشتی و طاها نعمتی‌مقدم با کسب مدال‌های ارزشمند در رقابت‌های آسیایی و جهانی، نام ایران و استان اردبیل را در عرصه بین‌المللی مطرح کردند و این موفقیت‌ها حاصل تلاش، پشتکار و برنامه‌ریزی مستمر آنان است.

وی ادامه داد: توجه به ابعاد فرهنگی و اخلاقی ورزش قهرمانی در کنار توسعه فنی ورزشکاران، می‌تواند الگوهای مناسبی برای نسل جوان ایجاد کند و روحیه مسئولیت‌پذیری، تواضع و قدردانی را در میان جامعه ورزشی تقویت کند.

در ادامه این مراسم، غلام عسگر کریمیان، مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان اردبیل، ضمن قدردانی از اقدام این دو ورزشکار اظهار کرد: تقدیم مدال‌های قهرمانی به آستان مقدس رضوی، اقدامی ارزشمند است که جلوه‌ای از پیوند میان قهرمانی، جوانمردی و معنویت را به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: این مدال‌ها که حاصل ماه‌ها تلاش و حضور موفق در عرصه‌های بین‌المللی است، با این اقدام ارزشمند، علاوه بر ارزش ورزشی، به نمادی از ارادت و محبت به خاندان عصمت و طهارت(ع) تبدیل شده است.