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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

پایداری تولید در واحدهای مرغداری بندرعباس با عرضه بیش از ۴۴۰ تن گوشت

پایداری تولید در واحدهای مرغداری بندرعباس با عرضه بیش از ۴۴۰ تن گوشت

بندرعباس- مدیر جهاد کشاورزی بندرعباس گفت: ۱۸ واحد مرغداری بندرعباس با جوجه‌ریزی ۲۸۶ هزار و ۹۶۰ قطعه جوجه گوشتی در شهریورماه امسال، در مسیر تولید ۴۰۰ تا ۴۴۰ تن گوشت مرغ قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان انصاری در حاشیه بازدید از واحدهای مرغداری این شهرستان اظهار کرد: این میزان جوجه‌ریزی بیشتر در واحدهای مستقر در منطقه مرکزی و بخش ایسین انجام شده و بخشی از ظرفیت تولید مرغ گوشتی شهرستان را به خود اختصاص داده است.

انصاری افزود: براساس برآوردهای انجام شده، از مجموع جوجه‌ریزی‌ها، حدود ۲۶۷ تا ۲۷۳ هزار قطعه مرغ به مرحله کشتار می‌رسند و میزان گوشت مرغ استحصالی از این دوره نیز بین ۴۰۰ تا ۴۴۰ تن پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت تولید مرغ گوشتی در تامین نیاز مصرفی مردم گفت: این میزان تولید می‌تواند بخشی از نیاز شهرستان بندرعباس و مناطق اطراف به گوشت مرغ را تأمین کند و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، نقش مهمی در تداوم عرضه این محصول به بازار دارد.

انصاری ادامه داد: گوشت مرغ از اقلام مهم سبد مصرفی خانوار محسوب می‌شود و پایداری تولید در واحدهای مرغداری می‌تواند به تأمین منظم‌تر این محصول در بازار کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی بندرعباس رعایت اصول بهداشتی و امنیت زیستی را از الزامات اصلی پرورش مرغ گوشتی دانست و اظهار کرد: نظارت مستمر بر وضعیت بهداشتی، تغذیه مناسب، مدیریت صحیح گله و رعایت کامل اصول امنیت زیستی، از عوامل مؤثر در کاهش تلفات و دستیابی به وزن مطلوب مرغ‌ها در زمان کشتار است.

وی افزود: مدیریت دقیق دوره پرورش، علاوه بر کاهش تلفات، به استفاده بهتر از ظرفیت واحدهای مرغداری و تحقق میزان تولید پیش‌بینی‌شده کمک می‌کند.

کد مطلب 6966327

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