پایداری تولید در واحدهای مرغداری بندرعباس با عرضه بیش از ۴۴۰ تن گوشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان انصاری در حاشیه بازدید از واحدهای مرغداری این شهرستان اظهار کرد: این میزان جوجه‌ریزی بیشتر در واحدهای مستقر در منطقه مرکزی و بخش ایسین انجام شده و بخشی از ظرفیت تولید مرغ گوشتی شهرستان را به خود اختصاص داده است.

انصاری افزود: براساس برآوردهای انجام شده، از مجموع جوجه‌ریزی‌ها، حدود ۲۶۷ تا ۲۷۳ هزار قطعه مرغ به مرحله کشتار می‌رسند و میزان گوشت مرغ استحصالی از این دوره نیز بین ۴۰۰ تا ۴۴۰ تن پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت تولید مرغ گوشتی در تامین نیاز مصرفی مردم گفت: این میزان تولید می‌تواند بخشی از نیاز شهرستان بندرعباس و مناطق اطراف به گوشت مرغ را تأمین کند و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، نقش مهمی در تداوم عرضه این محصول به بازار دارد.

انصاری ادامه داد: گوشت مرغ از اقلام مهم سبد مصرفی خانوار محسوب می‌شود و پایداری تولید در واحدهای مرغداری می‌تواند به تأمین منظم‌تر این محصول در بازار کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی بندرعباس رعایت اصول بهداشتی و امنیت زیستی را از الزامات اصلی پرورش مرغ گوشتی دانست و اظهار کرد: نظارت مستمر بر وضعیت بهداشتی، تغذیه مناسب، مدیریت صحیح گله و رعایت کامل اصول امنیت زیستی، از عوامل مؤثر در کاهش تلفات و دستیابی به وزن مطلوب مرغ‌ها در زمان کشتار است.

وی افزود: مدیریت دقیق دوره پرورش، علاوه بر کاهش تلفات، به استفاده بهتر از ظرفیت واحدهای مرغداری و تحقق میزان تولید پیش‌بینی‌شده کمک می‌کند.