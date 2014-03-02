افزایش 17 درصدی جوجه ریزی در آذربایجان غربی/ تولید 6500 تن گوشت مرغ

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مختاری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه بهمن ماه امسال 3 میلیون و 91 هزار قطعه جوجه ریزی در سطح مرغداریهای استان انجام شده است، افزود: این میزان 48 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

وی با اشاره به کاهش جوجه ریزی طی آذر و دی ماه سال جاری به دلیل سرما و کاهش قیمت مرغ، با اعلام اینکه در ماههای دیگر شاهد افزایش جوجه ریزی بودیم، عنوان کرد: طی 11 ماهه گذشته 33 میلیون و 370 هزار قطعه جوجه ریزی در استان انجام شده که نسبت به سال گذشته 17 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه با جوجه ریزی بهمن ماه 6 هزار و 544 تن گوشت مرغ در استان تولید می شود، ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت تولید گوشت مرغ در آذربایجان غربی 60 هزار تن بوده که با افتتاح واحدهای جدید این میزان به 75 هزار تن افزایش می یابد.

وی میزان مصرف سالانه گوشت مرغ مردم آذربایجان غربی را 43 هزار تن اعلام و با اشاره به اینکه مازاد تولید به سایر استانها صادر می‌شود، عنوان کرد: افزایش 15 هزار تنی ظرفیت تولید گوشت مرغ در استان با هدف بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های موجود و تنظیم بازار است. مختاری با اشاره به پرورش مرغ مادر بومی در مزارع پرورش و اصلاح نژاد این گونه دامی در سطح استان، اضافه کرد: با توجه به مقاومت مرغ مادر بومی در شرایط سخت محیطی، هزینه پائین نگهداری و پرورش و کیفیت مطلوب تولیدات درصدد افزایش ظرفیت تولید این نوع دام در استان با توجه به وجود زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های لازم هستیم. قریشی ادامه داد: همچنین پروژه ارزیابی عملکرد تولید در مزارع پرورش مرغ تخمگذار با هدف کسب اطلاع از تلفات دوره پرورش و تولید، تعیین متوسط سن حذف گله‌های تولیدی، تعیین متوسط مقدار تولید تخم مرغ به ازای هر قطعه مرغ، محاسبه ضریب تبدیل واقعی دان به تخم مرغ، ارایه راه حلهای عملی و ممکن در کاهش ضایعات و افزایش میزان بهره‌وری اجرایی می‌شود. 11 هزار تن تخم مرغ در آذربایجان غربی توزیع شد وی از تولید 53 هزار تن گوشت سفید مرغ در آذربایجان غربی از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و اعلام کرد: در این بازه زمانی نیز حدود 11 هزار تن تخم مرغ در استان تولید شده که این مقدار تولید نیز از واحدهای مرغ تخمگذار صنعتی، مرغان بومی و سایر ماکیان بوده است. وی از افزایش 3 درصدی تولید تخم مرغ در آذربایجان غربی با وجود کمبود دان مرغی و افزایش قیمت نهاده های مصرفی خبر داد و گفت: گوشت مرغ منجمد نیز به میزان یک هزار و 600 تن در سال جاری ذخیره سازی شده است که در این راستا کمبودی برای تامین نیاز مصرفی شهروندان نداریم. رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی همچنین با بیان اینکه با تکمیل واحدهای مرغ اجداد ظرفیت تولید جوجه یکروزه مادر گوشتی به بیش از 1.7 میلیون قطعه در سال می رسد، افزود: دراین راستا ضمن تامین جوجه یکروزه مورد نیاز مرغداریهای مادر گوشتی استان، مازاد بر نیاز داخلی نیز به سایر استانهای کشور صادر می شود. مختاری با اشاره به اینکه با احداث و راه اندازی یک واحد پرورش مرغ اجداد به ظرفیت 15 هزار قطعه، ظرفیت تولید مرغ اجداد آذربایجان غربی به 35 هزار قطعه در سال افزایش می یابد، اظهار داشت: زنجیره تولید گوشت مرغ متشکل از 5 بخش اصلی شامل مزارع پرورشی لاین، مرغ گوشتی، اجداد و مادر گوشتی و کارخانجات جوجه کشی است. وی با اشاره به فعالیت 6 کارخانه جوجه کشی با ظرفیت سالانه بیش از 80 میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی، ادامه داد: همچنین 12 واحد کشتارگاه صنعتی طیور به ظرفیت 27 هزار قطعه در ساعت و 21 واحد کارخانه خوراک دام و طیور به ظرفیت اسمی 869 هزار تن در استان فعال هستند. فعال بودن 630 واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت 12 میلیون قطعه در دوره وی از وجود 630 واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت بیش از 12 میلیون قطعه در دوره و 66 واحد مرغ مادر گوشتی با ظرفیت بیش از 1.9 میلیون قطعه در دوره در استان خبر داد و اعلام کرد:امسال 75 هزار تن گوشت مرغ با توجه به افزایش ظرفیت تولید این محصول دامی در سطح استان تولید می شود. وی میزان مصرف سالانه گوشت مرغ مردم آذربایجان غربی را 43 هزار تن اعلام و عنوان کرد: افزایش 15 هزار تنی ظرفیت تولید گوشت مرغ در استان با هدف بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های موجود و تنظیم بازار بوده که امیدواریم بر اساس برنامه‌ریزیها و همکاری بخش خصوصی تا پایان سال در تامین گوشت مصرفی مردم مشکلی ایجاد نشود. وی با اشاره به پرورش مرغ مادر بومی در مزارع پرورش و اصلاح نژاد این گونه دامی در سطح استان، عنوان کرد: با توجه به مقاومت مرغ مادر بومی در شرایط سخت محیطی، هزینه پائین نگهداری و پرورش و کیفیت مطلوب تولیدات درصدد افزایش ظرفیت تولید این نوع دام در استان با توجه به وجود زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های لازم هستیم. رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 80 درصد از شیر تولیدی آذربایجان غربی در واحدهای کوچک روستایی تولید می شود، اظهار داشت: سالانه 582 هزار تن شیر در آذربایجان غربی تولید می شود که 80 درصد آن به صورت سنتی و در واحدهای کوچک روستایی تولید می شود. مختاری با عنوان اینکه 20 درصد باقی مانده نیز توسط واحدهای صنعتی تولید و وروانه بازار می شود، اعلام کرد: 352 گاوداری شیری با 18 هزار و 265 راس دام مولد در استان داریم که روزانه یک هزار و 200 تن شیرخام در استان تولید می شود که از بخش گاوی، گاومیش و گوسفند و بز تولید می شود.

وی حمایت از احداث واحدهای بزرگ گاوداری شیری، ورود دو هزار راس تلیسه آبستن و گاو گاو شیری شکم اول و دوم ، ورود بیش از دو هزار راس دام اصیل به استان را از جمله اقداماتی عنوان کرد که با استفاده از تسهیلات توسعه بخش کشاورزی اجرا می شود.