افزایش 15 درصدی جوجه ریزی مرغ گوشتی در آذربایجان غربی

سید فضل الله قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رشد 15 درصدی جوجه ریزی مرغ گوشتی در مرغداری های گوشتی استان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، افزود: از این میزان تولید حدود 50 هزار تن از واحدهای مرغ گوشتی با جوجه ریزی ماهانه حدود 3 میلیون قطعه و مابقی از مرغان حذفی مادر گوشتی و تخمگذار ، مرغان بومی و سایر ماکیان تولید شد.

وی از تولید 75 هزار تن گوشت مرغ طی سال جاری در سطح استان با توجه به افزایش ظرفیت تولید این محصول دامی در سطح استان خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر ظرفیت تولید گوشت مرغ در آذربایجان غربی 60 هزار تن است، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و افتتاح واحدهای جدید با ظرفیت 15 هزار تن میزان تولید این محصول دامی در سطح استان افزایش و میزان صادرات این فرآورده دامی به استاانهای همجوار افزایش می‌یابد.

وی میزان مصرف سالانه گوشت مرغ مردم آذربایجان غربی را 43 هزار تن اعلام و با اشاره به اینکه مازاد تولید به سایر استانها صادر می‌شود، عنوان کرد: افزایش 15 هزار تنی ظرفیت تولید گوشت مرغ در استان با هدف بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های موجود و تنظیم بازار بوده که امیدواریم بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و همکاری بخش خصوصی امسال در تامین گوشت مصرفی مردم بویژه در ایام رمضان مشکلی نداشته باشیم.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به پرورش مرغ مادر بومی در مزارع پرورش و اصلاح نژاد این گونه دامی در سطح استان، اظهار داشت: با توجه به مقاومت مرغ مادر بومی در شرایط سخت محیطی، هزینه پائین نگهداری و پرورش و کیفیت مطلوب تولیدات درصدد افزایش ظرفیت تولید این نوع دام در استان با توجه به وجود زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های لازم هستیم.

قریشی ادامه داد: همچنین پروژه ارزیابی عملکرد تولید در مزارع پرورش مرغ تخمگذار با هدف کسب اطلاع از تلفات دوره پرورش و تولید، تعیین متوسط سن حذف گله‌های تولیدی، تعیین متوسط مقدار تولید تخم مرغ به ازای هر قطعه مرغ، محاسبه ضریب تبدیل واقعی دان به تخم مرغ، ارایه راه حلهای عملی و ممکن در کاهش ضایعات و افزایش میزان بهره‌وری اجرایی می‌شود.

11 هزار تن تخم مرغ در آذربایجان غربی توزیع شد

وی از تولید 53 هزار تن گوشت سفید مرغ در آذربایجان غربی از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و اعلام کرد: در این بازه زمانی نیز حدود 11 هزار تن تخم مرغ در استان تولید شده که این مقدار تولید نیز از واحدهای مرغ تخمگذار صنعتی، مرغان بومی و سایر ماکیان بوده است.

وی از افزایش 3 درصدی تولید تخم مرغ در آذربایجان غربی با وجود کمبود دان مرغی و افزایش قیمت نهاده های مصرفی خبر داد و گفت: گوشت مرغ منجمد نیز به میزان یک هزار و 600 تن در سال جاری ذخیره سازی شده است که در این راستا کمبودی برای تامین نیاز مصرفی شهروندان نداریم.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی همچنین با بیان اینکه با تکمیل واحدهای مرغ اجداد ظرفیت تولید جوجه یکروزه مادر گوشتی به بیش از 1.7 میلیون قطعه در سال می رسد، افزود: دراین راستا ضمن تامین جوجه یکروزه مورد نیاز مرغداریهای مادر گوشتی استان، مازاد بر نیاز داخلی نیز به سایر استانهای کشور صادر می شود.

وی با اشاره به اینکه با احداث و راه اندازی یک واحد پرورش مرغ اجداد به ظرفیت 15 هزار قطعه، ظرفیت تولید مرغ اجداد آذربایجان غربی به 35 هزار قطعه در سال افزایش می یابد، اظهار داشت: زنجیره تولید گوشت مرغ متشکل از 5 بخش اصلی شامل مزارع پرورشی لاین، مرغ گوشتی، اجداد و مادر گوشتی و کارخانجات جوجه کشی است.

قریشی با اشاره به فعالیت 6 کارخانه جوجه کشی با ظرفیت سالانه بیش از 80 میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی، ادامه داد: همچنین 12 واحد کشتارگاه صنعتی طیور به ظرفیت 27 هزار قطعه در ساعت و 21 واحد کارخانه خوراک دام و طیور به ظرفیت اسمی 869 هزار تن در استان فعال هستند.

فعال بودن 630 واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت 12 میلیون قطعه در دوره

وی از وجود 630 واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت بیش از 12 میلیون قطعه در دوره و 66 واحد مرغ مادر گوشتی با ظرفیت بیش از 1.9 میلیون قطعه در دوره در استان خبر داد و اعلام کرد:امسال 75 هزار تن گوشت مرغ با توجه به افزایش ظرفیت تولید این محصول دامی در سطح استان تولید می شود.

وی میزان مصرف سالانه گوشت مرغ مردم آذربایجان غربی را 43 هزار تن اعلام و عنوان کرد: افزایش 15 هزار تنی ظرفیت تولید گوشت مرغ در استان با هدف بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های موجود و تنظیم بازار بوده که امیدواریم بر اساس برنامه‌ریزیها و همکاری بخش خصوصی تا پایان سال در تامین گوشت مصرفی مردم مشکلی ایجاد نشود.

وی با اشاره به پرورش مرغ مادر بومی در مزارع پرورش و اصلاح نژاد این گونه دامی در سطح استان، عنوان کرد: با توجه به مقاومت مرغ مادر بومی در شرایط سخت محیطی، هزینه پائین نگهداری و پرورش و کیفیت مطلوب تولیدات درصدد افزایش ظرفیت تولید این نوع دام در استان با توجه به وجود زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های لازم هستیم.

لزوم ارائه راهکارهای عملی برای کاهش ضایعات در مرغداریها

قریشی ادامه داد: همچنین پروژه ارزیابی عملکرد تولید در مزارع پرورش مرغ تخمگذار با هدف کسب اطلاع از تلفات دوره پرورش و تولید، تعیین متوسط سن حذف گله‌های تولیدی، تعیین متوسط مقدار تولید تخم مرغ به ازای هر قطعه مرغ، محاسبه ضریب تبدیل واقعی دان به تخم مرغ، ارایه راه حلهای عملی و ممکن در کاهش ضایعات و افزایش میزان بهره‌وری اجرایی می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از تولید سالانه 250 هزار قطعه جوجه یکروزه بومی در سطح استان خبر داد و گفت: هم اکنون ظرفیت مرکز پرورش و اصلاح نژاد مرغ بومی، 15 هزار قطعه مرغ مادر بومی است که امیدواریم شاهد افزایش این ظرفیت باشیم.

وی جمعیت مرغ بومی در آذربایجان غربی را بالغ بر 3 میلیون قطعه دانست و اعلام کرد: ایجاداشتغال از طریق پرورش مرغ بومی و صنایع وابسته، افزایش تولید گوشت مرغ و تخم مرغ بومی، خودکفایی خانوار روستایی، حفظ ذخائر ژنتیکی و بهبود امنیت غذایی از جمله مهمترین اهداف برنامه اصلاح نژادی و پرورشی مرغ بومی استان است.

لزوم تجاری سازی طرح پرورش مرغ تخمگذار در آذربایجان غربی

قریشی در خصوص طرحهای قابل سرمايه گذاری در بخش طيور آذربايجان غربی، ادامه داد: طرح پرورش مرغ تخمگذار تجاری با ايجاد ظرفيتهای اقتصادی و مدرن از لحاظ تجهيزات و تاسيسات با ساز و كارهای تشويقي شامل تزريق اعتبارات ثابت و جاری برای متقاضيان بويژه فارغ التحصيلان مرتبط با بخش از طریق واگذاری زمين از اراضی ملی، برداشتن موانع و راهنمايي و آموزش بهره برداران اجرایی شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اجرای طرح پرورش بوقلمون گوشتی صنعتی، اجرای طرح پرورش بلدرچين، كبك و...، اجرای طرح پرورش مرغ گوشتی در صورت نياز و اجرای طرح پرورش مرغ مادر گوشتی با توجه به پتانسيلها و ظرفيتهای موجود آذربايجان غربي در زمينه طيور را ضروری دانست.

وی از اجرای پروژه ارزيابی عملكرد توليد در مزارع پرورش مرغ تخمگذار تجاری استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف كسب اطلاع از تلفات دوره پرورش و توليد، تعیین متوسط سن حذف گله های توليدی، تعیین متوسط مقدار توليد تخم مرغ به ازای هر قطعه مرغ، محاسبه ضريب تبديل واقعی دان به تخم مرغ، ارايه راه حلهای عملی و ممکن در كاهش ضايعات و افزايش ميزان بهره وری اجرایی می شود.