به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، ادی مورفی برای اولین سریال فیلمنامه‌دار خود به صفحه کوچک تلویزیون می‌رود. بازیگر مجموعه‌های «پلیس بورلی هیلز» و «سفر به آمریکا» که کارش را با «شنبه شب زنده» در تلویزیون آغاز کرد، در سریال «رئیس» بازی خواهد کرد. این سریال درام ساخته متیو واینر، خالق سریال «مردان دیوانه» است و برای شبکه پیکاک ساخته می‌شود.

مورفی پس از فیلم اولش یعنی «۴۸ ساعت» در دهه ۱۹۸۰، در حدود ۴۰ فیلم بازی کرده، اما هرگز بازیگر اصلی یک سریال داستانی نبوده است؛ گرچه در گذشته خودش در دهه ۱۹۹۰ سازنده ۲ سریال بود: کمدی انیمیشنی «پی‌جی‌ها» برای فاکس و «خانواده سلطنتی» برای CBS.

چیزی درباره جزئیات سریال جدید مورفی گفته نشده است، اما تا اینجا روشن است که نویسندگی و تهیه‌کنندگی اجرایی آن توسط وینر انجام می‌شود. آخرین سریالی که وی ساخت «رومانوف‌ها» برای آمازون در سال ۲۰۱۸ بود.

مورفی و وینر که پیش از این سریال «سوپرانوها» شبکه اچ‌بی‌او را نوشته و تهیه‌کنندگی اجرایی آن را بر عهده داشتند، تهیه‌کنندگی اجرایی «رئیس» را هم بر عهده خواهند داشت.

مورفی با مستند «ادی بودن» نتفلیکس که به کارگردانی آنگوس وال ساخته و سال گذشته به نمایش درآمد، دیده شد. ۲ فیلم قبلی او «پیک‌آپ» و «پلیس بورلی هیلز: اکسل اف» بود. فیلم بعدی او «شرک ۵» است که قرار است سال آینده اکران شود.

این کمدین ۶۵ ساله اوایل امسال با دریافت جایزه یک عمر دستاورد موسسه فیلم آمریکا تجلیل شد.