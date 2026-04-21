ادی مورفی با جایزه یک عمر دستاورد هنری تجلیل شد؛ این مرد بامزه است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اسطوره‌های هالیوود شنبه شب در تئاتر دالبی گرد هم آمدند تا از ادی مورفی با اهدای جایزه یک عمر دستاورد هنری ۲۰۲۶ موسسه فیلم آمریکا، تجلیل کنند.

در این مراسم اسپایک لی، کارگردان سرشناس، پنجاه و یکمین جایزه یک عمر دستاورد موسسه فیلم آمریکا را به مورفی اهدا کرد و از این کمدین و بازیگر برای وفادار بودن به خودش، اولویت دادن به خانواده‌اش و «هنرمند بزرگی» بودن در طول دوران حرفه‌ای وی تشکر کرد.

به جز اسپایک لی، فهرستی از ستارگان درجه یک برای تجلیل از مورفی حضور داشتند که شامل تریسی مورگان، دیو چاپل، بیل بور، کریس راک، آرسنیو هال، جاج رینهولد، کنان تامپسون، رابرت تاونسند، اوا لونگوریا و داوین جوی راندولف بود که روی صحنه، درباره مورفی و معنای کار و میراث او صحبت کردند.

چپل که در فیلم «پروفسور دیوانه» با مورفی همبازی بود، مورفی را به عنوان یکی از قهرمانان دوران کودکی‌اش به یاد آورد و گفت: وقتی ۱۴ ساله بودم، «بی‌تجربه» اکران شد و من هر روز بعد از مدرسه مثل اینکه در کلاس درس باشم، به تماشای آن می‌رفتم. به نوعی می‌دانستم که این موضوع واقعاً در زندگی من مهم است.

حضور غافلگیرانه استیوی واندر، تماشاگران را مبهوت کرد چون این خواننده مشهور تعریف کرد که چطور برای اولین بار برای تقلیدهایش از مورفی در «پخش زنده شنبه شب» در اوایل دوران حرفه‌ای‌اش، با او آشنا شد.

وی گفت: لبخند آوردن به لب مردم، تلاش برای اینکه آنها به سمت مثبت زندگی نگاه کنند، آسان نیست اما ادی راهی برای نفوذ به ذهن و قلب ما دارد تا خنده‌ای از ته دل ایجاد کند که درد را تسکین می‌دهد، پلی می‌سازد و موقعیتی خلق می‌کند که واقعاً تغییر ایجاد می‌کند. این قدرت است، این شجاعت است و این مرد بامزه است!

بعد نوبت فیلم «شرک» رسید و مایک مایرز با گریم سبز «شرک» روی صحنه آمد تا ادای احترامی به فیلم پرفروش سال ۲۰۰۱ که در آن با مورفی بازی کرده بود، انجام دهد. او که صداپیشه شخصیت «دانکی»، دستیار غول، بود گفت: ادی یکی از بزرگترین‌هاست. من هرگز با چارلی چاپلین کار نکردم، هرگز با الک گینس کار نکردم، هرگز با پیتر سلرز کار نکردم، اما این افتخار مطلق من است که بگویم و بتوانم به فرزندانم بگویم که با ادی مورفی کار کرده‌ام.

جنیفر هادسون که با «دختران رویایی» فیلم سال ۲۰۰۶ در کنار مورفی بازی کرد و با آن جایزه گلدن گلوب و انجمن بازیگران برای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای مورفی را به ارمغان آورد، نیز از دیگر چهره‌هایی بود که روی صحنه رفت.

وقتی مورفی برای دریافت جایزه‌اش روی صحنه رفت، اشاره کرد که این جایزه نمی‌توانست در زمان بهتری از این اتفاق بیفتد - او به تازگی دارای اولین نوه پسر و سومین نوه دختر شده و تولد ۶۵ سالگی‌اش را اوایل این ماه جشن گرفته است.

او گفت: احساس می‌کنم باران نعمت بر سرم می‌بارد.

همان طور که از این کمدین انتظار می‌رفت، اوضاع به سرعت به سمت طنز رفت و وی گفت اگر موسسه فیلم آمریکا او را تا ۹۰ سالگی برای دریافت جایزه دستاورد هنری منتظر می‌گذاشت چه اتفاقی می‌افتاد: اگر من را تا ۹۲ سالگی منتظر می‌گذاشتید، به اینجا می‌آمدم و می‌گفتم لعنت به همه‌تان ... و بعد روی زمین می‌افتادم. این کمدین با خنده‌های بلند گفت: امشب با این جایزه از این اتفاق جلوگیری شد!

مورفی در حالی که احساساتی شده بود، ادامه داد: کاش می‌توانستید آنچه را که من احساس می‌کنم، حس کنید و ببینید چه می‌بینم ... می‌خواهم از همه به خاطر این شبی که برای همیشه و همیشه به یاد خواهم داشت، تشکر کنم. تقریباً، تقریباً اشکم درآمده و می‌خواهم بروم پشت صحنه و گریه کنم ...

مورفی در طول دوران حرفه‌ای خود در فیلم‌های پرفروشی از جمله «۴۸ ساعت دیگر»، «مکان‌های تجاری»، «دکتر دولیتل»، «سفر به آمریکا» و مجموعه «پلیس بورلی هیلز» بازی کرده است. مورفی کار خود را به عنوان استندآپ کمدین در دهه ۱۹۸۰ آغاز کرد و در ۱۹ سالگی به جمع بازیگران «پخش زنده شنبه شب» پیوست و تعدادی از شخصیت‌های فراموش‌نشدنی مانند ولوت جونز، باکویت و گامبی را خلق کرد.

در این مراسم همچنین آتوم دورالد آرکاپاو فیلمبردار برنده اسکار، مدال فارغ‌التحصیلان فرانکلین جی. شافنر را دریافت کرد.

سال پیش در پنجاهمین دوره اهدای جایزه دستاورد یک عمر فعالیت هنری، فرانسیس فورد کاپولا با این جایزه تجلیل شد. جولی اندروز، جورج کلونی، مریل استریپ، مارتین اسکورسیزی و استیون اسپیلبرگ از دریافت‌کنندگان پیشین این جایزه هستند.