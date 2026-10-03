به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کتابی شنبه در مراسم راه اندازی بخش آنژیوگرافی بیمارستان امام حسین(ع) با بیان اینکه راه‌اندازی و ارائه خدمات آنژیوگرافی در ملایر گامی مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های درمانی شهرستان است و گفت: تقویت خدمات تخصصی حوزه قلب و عروق نقش موثری در کاهش مراجعات بیماران به خارج از شهرستان و تسهیل دسترسی مردم ملایر به خدمات درمانی مورد نیاز دارد.

وی بر استمرار پیگیری‌ها برای ارتقای امکانات و خدمات تخصصی حوزه سلامت شهرستان تاکید کرد و ضمن گفت‌وگو با کادر درمان در جریان نحوه فعالیت بخش آنژیوگرافی و روند پذیرش و خدمت‌رسانی به بیماران قرار گرفت.

رئیس بیمارستان امام حسین(ع) ملایر هم در این مراسم با بیان اینکه برای نخستین‌بار در ملایر پِیس‌گذاری قلب با موفقیت انجام شده است، گفت: این اقدام ارزشمند با حضور و همکاری تیم مجرب قلب و عروق همدان و با همراهی دکتر منجم ریاست محترم بیمارستان قلب فرشچیان انجام گرفت.

مسعود اصلاحی افزود: در ادامه مسیر توسعه و ارتقای خدمات تخصصی قلب و عروق برای نخستین‌بار در شهرستان ملایر عمل پِیس‌گذاری قلب در تنها مرکز آنژیوگرافی دولتی استان همدان بیمارستان امام حسین علیه‌السلام ملایر با موفقیت انجام شد.

وی تصریح کرد: انجام نخستین پیس‌گذاری قلب در ملایر گامی مهم در مسیر دسترسی بیماران به خدمات تخصصی قلب و عروق در شهرستان و نشانه‌ای از ظرفیت بالای علمی، تخصصی و درمانی بیمارستان امام حسین علیه‌السلام ملایر است.