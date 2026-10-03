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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۴

آنژیوگرافی بیمارستان امام حسین(ع) ملایر وارد مدار خدمت‌رسانی شد

آنژیوگرافی بیمارستان امام حسین(ع) ملایر وارد مدار خدمت‌رسانی شد

همدان- بخش آنژیوگرافی بیمارستان امام حسین(ع) ملایر بخش با حضور فرماندار ملایر وارد مدار خدمت رسانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کتابی شنبه در مراسم راه اندازی بخش آنژیوگرافی بیمارستان امام حسین(ع) با بیان اینکه راه‌اندازی و ارائه خدمات آنژیوگرافی در ملایر گامی مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های درمانی شهرستان است و گفت: تقویت خدمات تخصصی حوزه قلب و عروق نقش موثری در کاهش مراجعات بیماران به خارج از شهرستان و تسهیل دسترسی مردم ملایر به خدمات درمانی مورد نیاز دارد.

وی بر استمرار پیگیری‌ها برای ارتقای امکانات و خدمات تخصصی حوزه سلامت شهرستان تاکید کرد و ضمن گفت‌وگو با کادر درمان در جریان نحوه فعالیت بخش آنژیوگرافی و روند پذیرش و خدمت‌رسانی به بیماران قرار گرفت.

رئیس بیمارستان امام حسین(ع) ملایر هم در این مراسم با بیان اینکه برای نخستین‌بار در ملایر پِیس‌گذاری قلب با موفقیت انجام شده است، گفت: این اقدام ارزشمند با حضور و همکاری تیم مجرب قلب و عروق همدان و با همراهی دکتر منجم ریاست محترم بیمارستان قلب فرشچیان انجام گرفت.

مسعود اصلاحی افزود: در ادامه مسیر توسعه و ارتقای خدمات تخصصی قلب و عروق برای نخستین‌بار در شهرستان ملایر عمل پِیس‌گذاری قلب در تنها مرکز آنژیوگرافی دولتی استان همدان بیمارستان امام حسین علیه‌السلام ملایر با موفقیت انجام شد.

وی تصریح کرد: انجام نخستین پیس‌گذاری قلب در ملایر گامی مهم در مسیر دسترسی بیماران به خدمات تخصصی قلب و عروق در شهرستان و نشانه‌ای از ظرفیت بالای علمی، تخصصی و درمانی بیمارستان امام حسین علیه‌السلام ملایر است.

کد مطلب 6966342

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