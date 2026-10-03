به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سلطانی پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: بارش باران به خودی خود عامل بیماری نیست اما با توجه به اقلیم خوزستان، نخستین بارش پاییزی موجب شسته شدن آلاینده‌ها و ذرات معلق موجود در هوا شده و می‌تواند احتمال بروز یا تشدید علائم تنفسی را در برخی افراد افزایش دهد.

وی، گروه‌های در معرض خطر را برشمرد و افزود: افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن تنفسی، بیماران دارای سابقه مصرف دخانیات، مبتلایان به بیماری انسدادی مزمن ریه، کودکان به‌ویژه مبتلایان به آسم، سالمندان، بیماران قلبی و عروقی و افراد دارای نقص سیستم ایمنی باید در این شرایط مراقبت بیشتری داشته باشند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تصریح کرد: بیماران مبتلا به سرطان، افرادی که تحت درمان شیمی‌درمانی یا پرتودرمانی هستند و کسانی که به دلیل شرایط شغلی در محیط‌های آلوده فعالیت دارند نیز بهتر است در زمان نخستین بارش پاییزی تا حد امکان از حضور در فضای باز پرهیز کنند.

سلطانی درباره زمان مراجعه به مراکز درمانی گفت: در صورت وجود علائم خفیف مانند سرفه مختصر یا آبریزش بینی بدون تنگی نفس، استراحت و مصرف مایعات کافی توصیه می‌شود و در بیماران زمینه‌ای نیز مصرف منظم داروها اهمیت دارد؛ بنابراین در این شرایط مراجعه به بیمارستان ضرورت ندارد.

وی افزود: در صورت تشدید علائم و بروز تنگی نفس هنگام فعالیت، کبودی لب‌ها، گیجی یا اختلال سطح هوشیاری، مراجعه به مراکز درمانی الزامی است زیرا این علائم می‌تواند نشانه کاهش سطح اکسیژن خون باشد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از آمادگی نظام سلامت خبر داد و گفت: بیمارستان رازی اهواز به عنوان مرکز معین برای ارائه خدمات به بیماران تعیین شده است و در صورت افزایش قابل توجه مراجعات، از ظرفیت بیمارستان‌های پشتیبان استفاده خواهد شد.

سلطانی در پایان تأکید کرد: با توجه به تجربه سال‌های گذشته و آمادگی کادر درمان، اولویت با پیشگیری است و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای باید ضمن پرهیز از حضور در فضای باز هنگام هشدارهای هواشناسی، روند درمان و مصرف داروهای خود را مطابق دستور پزشک ادامه دهند.